/FORTUNA ČFL/ V kombinované sestavě zamířila karlovarská Slavia k dalšímu vystoupení ve Fortuna ČFL A do Přední Kopaniny, kde se ji postavila do cesty rezerva pražské Dukly. Sešívaní svému soupeři statečně vzdorovali, i přesto nakonec utrpěli prohru 0:2.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„První poločas byl vyrovnaný, ani jeden z týmů si nevytvořil nějaké gólové příležitosti, a i když domácí se snažili kombinovat, my dokázali být nebezpeční do ofenzivy,“ načal své hodnocení karlovarský trenér Martin Bulíček. Po bezbrankovém prvním poločase, během kterého dirigoval slávistickou obranu hrající kouč Marián Geňo, který opět oprášil prach ze svých kopaček, se přeci po obrátce stran brankově urodilo. „Bohužel jsme obdrželi lacinou branku po jednoduché ztrátě míče,“ zklamaně se vracel Bulíček k 63. minutě, kdy se gólově prosadil Filip Lehký, který poslal rezervu pražské Dukly do vedení.

Naděje žije. Sokolov udolal Přeštice, dál může snít o záchraně ve třetí lize

Než Slavia stačila vstřebat první inkasovaný gól, obdržela druhou branku, o kterou se postaral v 67. minutě Radek Fojt. „Druhý gól jsme dostali z pětadvaceti metrů, kdy střela snad tečovala tři hráče,“ podotkl ke druhé brance Dukly Bulíček. Sešívaní však nesložili zbraně, a stále pomýšleli na kontaktní branku, když na hřiště zamířil vyztužit ofenzivní sílu Západočechů Martin Psohlavec.

„V posledních patnácti minutách jsme se snažili s výsledkem něco udělat a vytvořili si tři, čtyři gólovky, ale bohužel jsme je neproměnili,“ zoufal si po utkání Bulíček. „Nedá se nic dělat, porážka nás mrzí, bodovat se s Duklou dalo,“ mrzelo karlovarského kouče.

Zdroj: tvcom.cz

Teď čeká Slavii ožehavé třetiligové derby se sokolovským Baníkem, který na tým z lázní ztrácí šest bodů. „My už se musíme soustředit na páteční veledůležitý souboj s Baníkem, je to dlouho očekávané derby, a my už potřebujeme získat body abychom měli trochu klidu do druhé poloviny soutěže,“ poukazoval Bulíček, že jeho tým už potřebuje v třetiligové soutěži notně bodovat.

Dukla Praha B – Slavia Karlovy Vary 2:0 (0:0). Branky: 63. Lehký Filip, 67. Fojt Radek. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Karlovy Vary: Tuhai – Černý, Owolabi, Geňo, Vyleta – Wireko (75. Psohlavec), Skala, Toure, Krčma – Horník, Červený.