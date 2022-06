Definitivní tečku za sezonou udělají sešívaní ve středu 22. června, kdy se vydají do Města Touškova, kde se jim postaví do cesty od 16.30 hodin mistrovská Viktoria Plzeň.

„Hned po zápase končíme,“ narážel trenér karlovarské Slavie Marián Geňo na tečku za sezonou. A bude opravdu mistrovská. „Očekávám velmi náročné utkání, vše bude úplně v jiné rychlosti, než jsme zvyklí,“ vypočítává před náročnou bitvou Geňo.

Hvězda stvrdila záchranu, Ostrov a Březová na závěr bodovaly, Viktoria padla

Favoritem bezesporu budou viktoriáni. „Už teď je jasné, že si kluci budou muset sáhnout na dno svých sil, ať už bude výsledek jakýkoliv, ale věřím, že budou mít motivaci odehrát utkání proti mistrovi, co nejlíp to půjde,“ přeje si karlovarský trenér. Posléze si užije jeho výběr kratičkou přestávku a zpět do tréninkového drilu naskočí slávisté v červenci, kdy zahájí letní přípravu.

„Oficiálně začneme 11. července, ale ještě před začátkem přípravy budou mít hráči nějaký ten individuál,“ připomněl Geňo.

„Příprava nijak dlouhá nebude, ale myslím, že hráči to ocení. Nicméně za ty dva týdny o nic kondičně zásadního nepřijdou. Spíš půjde o to, abychom je pak dostali do ideální formy na první zápas,“ dodal závěrem karlovarský trenér.