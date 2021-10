„Chceme pokračovat ve výkonech, které jsme předváděli v posledních zápasech,“ poukazuje trenér Slavie Karlovy Vary Marián Geňo.

V sázce bude v nedělním dopoledni šest bodů, když oba týmy od sebe dělí pouhé tři body. „Nesmíme podcenit žádný detail, mohlo by se nám to vrátit. Navíc Benešov má ve svém kádru zkušené hráče, jako je Víšek, Liška, Kalod,“ připomíná Geňo sílu soupeře, za kterého nastupují exligoví hráči.

„Důležité bude vyhrávat osobní souboje,“ upozorňuje na to, co by mohlo hrát důležitou roli. Karlovarská Slavia však v závěru podzimu šlape jako hodinky, když k týmovému výkonu přidala také precizní hru nejen v defenzivě, ale také ofenzivě.

„V posledních zápasech nám právě tyhle skutečnosti přinesly body do tabulky,“ zdůrazňuje trenér Slavie. „V posledních pěti zápasech jsme čtyřikrát nedostali gól, to je velmi důležité pro psychiku mužstva,“ vysvětluje Geňo a hned připojuje: „Toho dosáhneme opravdu, jen když se všichni podrobí taktice.“

Slávisté tradičně budou spoléhat v domácím prostředí na podporu fanoušků.

„Věřím, že nás přijdou podpořit v hojném počtu, navíc když soupeř hraje pěkný technický fotbal. Věřím, že to bude hezký zápas a body zůstanou ve Varech,“ dodává závěrem kouč Varů.