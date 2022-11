Co bylo platné Zbuzanům, že byly v podstatě celý zápas lepším týmem. „To byla naše taktika, nechat soupeře hrát, dobře vyplňovat prostory, hrát s maximálním úsilím v osobních soubojích a hrozit z brejků,“ prozradil kouč Varů Marián Geňo, jakou taktiku svému týmu s Martinem Psohlavcem naordinovali.

A taktika to byla úspěšná, když dvakrát se zapsal během duelu do střeleckých statistik útočník Jaroslav Červený. „Věděli jsme, že musíme hrát jako tým, soupeř měl velkou kvalitu, jinak než týmovým výkonem uspět nešlo,“ uznával kvalitu soupeře Geňo. Ale právě srdnatý výkon na hranici možností přinesl Slavii hodně cenné a důležité body, ke kterým dopomohli svému týmu také oba trenéři, kteří do utkání zasáhli.

Zdroj: tvcom.cz

„Situace se tak vyvinula, neváhali jsme klukům pomoct, samozřejmě naše výkonnost už není taková, jako byla kdysi, ale můžeme přinést našim mladým hráčům určitou zkušenost,“ řekl s úsměvem trenér Slavie. „Celkově držíme hodně při sobě, což je v této situaci, kdy nám chybí spousta hráčů, zásadní. Z toho mám obrovskou radost,“ neskrýval spokojenost nad výkonem celého týmu Geňo, pro kterého to byl 400. zápas v trikotu Slavie. „Nemám ambici hrát ČFL, teď zkrátka nebylo moc jiných možností,“ dodal závěrem.

Slavia Karlovy Vary – Zbuzany 2:1 (1:0). Branky: 30. a 54. Červený Jaroslav – 73. Agyeman Bismark. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 5:2. Diváci: 200. Karlovy Vary: Vaněček – Brož, Pěkný, Tůma, Skala – Mattoušek, Geňo (78. Mašata), Krčma (85. Psohlavec), Prágr – Horník (90. Odut), Červený (78. Gabriel).