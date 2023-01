OBRAZEM: Druhý poločas byl od nás velké zklamání, zoufal si kouč Chebu

„V prvním poločase jsme nehráli dobře a Březová šla zaslouženě do vedení,“ upozorňoval Matoušek, že výkon Slavie nebyl v první polovině utkání ideální. To kouč Březové Petr Schneider přidal opatrnější pohled na první pětačtyřicetiminutovku. „První poločas jsme odehráli vyrovnané utkání. Oba týmy střídaly lepší pasáže s horšími. Trošku mě mrzí, že jsme nedotáhli několik dobře rozehraných akcí do lepšího zakončení, navíc nám dělal problémy presink domácích,“ hodnotil první poločas březovský trenér.

Do druhého poločasu Olympie řádně obměnila své řady, toho dokázala Slavia využít a převzala taktovku utkání na své kopačky. Nejprve po trefě Josefa Hudce srovnala gólové manko, pak šla po parádní trefě Pavla Maňáka do vedení a dvoubrankový náskok jí zajistil mladíček Sebastian Horník. „Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil a zápas jsme dokázali otočit a vytvořit si i nějaké další šance,“ kvitoval zlepšený výkon ve druhé polovině utkání Matoušek.

„Ve druhém poločase byli po většinu času lepší domácí. Což bylo dáno tím, že jsme se rozhodli zkoušet hráče na postech, na které nejsou zvyklí, a než jsme se s tím srovnali, tak jsme dostali tři branky,“ vysvětloval Schneider. „Nejvíce nám dělaly problémy míče za obranu, kde jsme špatně odcouvávali a přebírali hráče,“ narážel trenér Olympie na to, co jeho tým po změně stran trápilo. Nakonec si v samotném závěru vstřelila Slavia vlastní branku, ale na její výhře to již nic nezměnilo.

„Bohužel v poslední minutě jsme si vstřelili vlastní gól a Březová korigovala stav utkání na 3:2,“ litoval obdržené branky Matoušek. „Zápas splnil účel a jsme rádi, že jsme zvítězili i v oslabené sestavě,“ kvitoval karlovarský obránce výherní vzpruhu v těžkých časech. „Tímto utkáním jsme ukončili první fázi zimní přípravy a o víkendu nás čeká další náročný zápas, ve kterém se představíme v Kadani,“ připomněl Schneider dalšího soupeře, se kterým si Březová zpestří přípravu.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Olympie Březová 3:2 (0:1). Branky: Hudec Josef, Maňák Pavel, Horník Sebastian – Veselý Pavel, vlastní. Karlovy Vary: Chára - Brož, Geňo, Matoušek - Černý (35. Hudec), Prágr, Yaya Toure (80. Gabriel), Skala, Chyla – Maňák, Horník (80. Vondrys). Březová: T. Martinec – D. Peterka, Číž, Neudert, Kýček – Kursa, Rusňák – Veselý, Vokáč, Dubnický – D. Martinec (stř. Richter, Poupě, Nimrichter, Body, Hora, Kravar, Kovář, P. Peterka).