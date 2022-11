A právě plzeňský výběr bude v lázeňském městě tvrdit roli favorita. „Jsem rád, že na závěr potkáme takhle silného soupeře, v tom zápase můžeme jenom získat,“ přemítal karlovarský trenér Marián Geňo nad kartami, které jsou již před zápasem rozdány. Slavia se drží před posledním duelem podzimu na deváté příčce, to béčko Viktorie pošilhává ze druhé příčky po té první, když na ni ztrácí pouhý bod, a to také bude její motivace před derby s Vary. „Favoritem je soupeř, to je jasně dané, ovšem už jsme několikrát ukázali, že dokážeme překvapit,“ je si vědom síly svého týmu Geňo.

„Musíme podat maximální týmový výkon, jestli budeme chtít uspět,“ prozradil kouč Slavie, co by mohlo jeho tým dovést nejen k cennému skalpu, ale především důležitým bodům.

„Věřím, že nás přijdou podpořit fanoušci v hojném počtu, a my se vydáme ze všech sil, abychom se jim odvděčili,“ přeje si vysokou návštěvu na loučení s podzimní částí Geňo.

Trochu vylepšit nepovedený podzim bude chtít sokolovský Baník, který se krčí na dně třetiligové tabulky. O víkendu ho čeká souboj s rezervou pražské Dukly, tedy předposledním týmem, se kterým poměří své síly v neděli 13. listopadu od 12.00 na umělce v Satalicích.

„Nezbývá nám nic jiného než se soustředit na poslední zápas podzimu a pokusit se v něm aspoň trochu vylepšit výchozí pozici pro jarní zápasy,“ přál si úspěšné zakončení první části třetiligové soutěže po porážce s Domažlicemi sokolovský trenér Miloslav Janovský.

Sokolov tak čeká na závěr podzimní části duel pravdy, jestli v něm uspěje, smaže tím vesměs náskok soupeřů, v opačném případě mu soupeři odskočí na rozdíl více než tří bodů.