/FORTUNA ČFL/ Sestupová smyčka se pomalu utahuje. Sokolovský Baník, který se potácí nad divizní propastí, připsal na své konto další prohru, když o víkendu neuspěl ve Fortuna ČFL na půdě pražského Motorletu, kde prohrál 1:3.

Sokolov udolal na podzim Motorlet, když vyhrál 2:1. V jarní odvetě však na body nedosáhl, když s Motorletem prohrál 1:3. | Foto: Daniel Seifert

„Jsme zklamáni, protože jsem do toho dali sto procent, měli jsme i šanci vyhrát, první gól jsme vstřelili my. Navíc jsme měli převahu co se týká střel či šancí, ale soupeř dokázal do poločasu srovnat,“ zklamaně řekl k prvnímu poločasu sokolovský záložník Lukáš Václavík, který poslal Sokolov ve 22. minutě do vedení, ale Motorlet dokázal vyrovnat ve 43. minutě po brance Michala Rataje.

„Druhý poločas byl z naší strany horší,“ přiznával Václavík. „Nevytvořili jsme si pořádnou gólovou příležitost. Soupeř nás celou druhou půli tlačil a vytvořil si mnoho příležitostí, když dvě využil,“ smutně poznamenal ke klíčovým okamžikům duelu. „Snažili jsme se ještě něco udělat, ale soupeř byl kvalitní a zaslouží si respekt,“ dodal závěrem.

Motorlet Praha – Baník Sokolov 3:1 (1:1). Branky: 43. a 71. Rataj Michal, 81. Walter Jan – 22. Václavík Lukáš. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 3:2. Diváci: 115. Sokolov: Štrunc – Bleck, Kabantsov, Toure, Šulc (90. Kraclík) – Sory, Krlička, Václavík – Doleček, Schimmer (73. Čížek), Peška (63. Júnior).