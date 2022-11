Zdroj: tvcom.cz

Na to sice Sokolov dokázal odpovědět dvěma góly Rostislava Vokáče, kdy se přiblížili fotbalisté Baníku soupeři na rozdíl jedné branky, a to 2:3, ale zpět na zem je poslal v 56. minutě svou druhou trefou v zápase Martin Voráček. Na to dokázali hráči Sokolova gólově reagovat až v samotném závěru, kdy upravil ukazatel skóre na konečných 3:4 střídající Nwachukwa.

FK Baník Sokolov – FC Písek 3:4 (1:3). Branky: 28. a 50. Vokáč Rostislav, 90. Nwachukwa Great Ikechukwu – 21. Koreš Štěpán, 16. a 56. Voráček Martin, 19. Běloušek Ondřej. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Sokolov: Hrabačka – Žilák, Krlička, Toure (46. Strmiska), Rybař, Diamonde (72. Kapolka), Vranovci (82. Čížek), Debellis (72. Peška), Ainca, Vokáč, Majka (72. Nwachukwa).