„Po dvoutýdenním nabírání kondice se kluci poprvé potkali s balonem a bylo to znát,“ připomněl trenér Hvězdy Jan Beneš, že pod jeho taktovkou absolvovali hráči náročné dva týdny zimní přípravy.

„Utkání splnilo účel a kluci po tom, co mají v nohách, to odmakali,“chválil si Beneš nasazení svých svěřenců. V prvním poločase si oba týmy vytvořily slibné šance, jen jedna byla gólově zúročena, když se do statistik zapsal sokolovský Martin Debellis. Po změně stran pak Sokolov přidal další dvě branky.

„Viděli jsme věci, na které se chceme zaměřit v následujících týdnech přípravy. Nutno říci, že soupeř byl lepší, ale i my jsme si dokázali vytvořit několik brankových příležitostí, kdy jednu zužitkoval Komberec a dal náš jediný gól,“ dodal k hodnocení Beneš. Další přípravný duel odehraje Hvězda v sobotu 28. ledna od 11.00 hodin na svém stadionu, na kterém vyzve v 11.00 hodin Tachov.

FK Baník Sokolov – FK Hvězda Cheb 3:1 (1:0). Branky: Debellis Martin, Markovych Vasyl, Zázrivec Tomáš – Komberec Lukáš. Rozhodčí: Chrástecký. Diváci: 50. Sokolov: Štrunc – Kraclík, Dudnyk, F. Zázrivec, Šulc – Vranovci, Diamonde, Mykhaylo – Václavík, Debellis, Peška (stř. Hradecký, Čížek, Schimmer, Ptáček, Vasyl, T. Zázrivec). Hvězda Cheb: Mašek – Janda, Hucl, Kraus, Plíhal – Bílek, Netrval, Beneš, Eisenreich, Kováč – Kubinec (stř. F. Kompit, L. Kompit, Znak, Komberec, Hrotek).