A jak dopadly statistiky Slavie v podzimní části?

Čtyři hráči Slavie zasáhli do všech patnácti utkání, a to Zdeněk „Zico“ Skala, Rostislav Vokáč, Martin Debellis a Jiří Prágr. Nejvíce byl v první části herně vytížen obránce Zdeněk Skala, který pobyl na hřišti 1 370 minut. Druhý nejvyšší počet minut, a to 1325 si připsal na účet záložník Rostislav Vokáč a třetím nejvytíženějším hráčem Slavie byl brankář Jiří Chára, ten na hřišti strávil minut 1 304.

Nejlepším střelcem v první polovině třetiligové soutěže byl obránce Václav Vyleta, který se zapsal do střelecké listiny osmkrát, z čehož pět branek vstřelil ze značky pokutového kopu. Druhé místo obsadil se čtyřmi zásahy univerzál Martin Debellis a o třetí se podělili útočník Jaroslav Červený a stoper Ludvík Tůma, když oba potěšili fanoušky třemi vstřelenými góly.

Čtyřicet žlutých karet obdrželi hráči Slavie v první polovině třetiligové soutěže, když nejvíce jich viděl v rukou rozhodčích řízný bek Zdeněk Skala, ten byl napomínán hned osmkrát. Sedmkrát byl pak žlutou kartou upozorněn vytáhlý útočný hrot Jaroslav Červený. Slavia vyfasovala na podzim jednu červenou, tu si připsal na účet obránce Václav Vyleta.

Šestkrát pak nenašli soupeři Slavie správný recept na vstřelení branky, čímž sešívaní, přesněji brankář Jiří Chára, udrželi během patnácti zápasů šestkrát čisté konto.

Sešívaní zažili během podzimu také jeden propadák. Ten absolvovali na půdě v tu dobu posledního SK Rakovník, kde sice v důležitém souboji vedli po první půli 2:1, ale nakonec prohráli utkání v poměru 2:4.

Naopak dokonalý obrat sešívaní předvedli v domácím duelu s Benešovem, se kterým sice během zápasu prohrávali 0:2, ale i přesto dokázali díky trefě Ludvíka Tůmy z 90. minuty strhnout po výsledku 3:2 výhru na svou stranu.

Slavia vsázela v první části třetiligové soutěže především na domácí prostředía to se vyplatilo, když v osmi duelech dosáhla na čtrnáct bodů. Na hřištích soupeřů už to bylo podstatně horší, když v sedmi duelech dosáhla na, v uvozovkách, pouze bodů sedm.

Patnáct duelů týmu ze západu Čech navštívilo celkem 3 845 diváků, což dělá průměr 256 fanoušků na jedno utkání. Nejvyšší návštěva, která čítala 890 diváků, zhlédla krajské derby mezi Baníkem Sokolov a Slavií Karlovy Vary, které skončilo po výsledku 1:1 dělbou bodů.

Povolený doping. Karlovarský výběr se mohl tradičně opřít o své fanoušky, kteří jezdili podpořit svůj tým na všechna utkání. Ti na závěr vyhráli na plné čáře souboj fanoušků v derby se Sokolovem, během kterého vytvořili parádní atmosféru.