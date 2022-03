„Věděli jsme, že je to pro nás důležitý zápas, jak se klasicky říká, šlo v něm o šest bodů,“ zdůrazňoval důležitost utkání sokolovský kapitán Václav Neudert. A nebylo divu. Střetly se totiž dva týmy ze spodku tabulky. Oběma týmům tak šlo o hodně. Sokolov sice byl v prvním poločase více na míči, ale i přesto skončila první polovina zápasu bez branek.

Sokolov zvládl závěr a porazil v důležité bitvě Povltavskou FA

„Měli jsme více ze hry, ale bohužel jen po vápno soupeře, tam vše končilo,“ vracel se k první půli Neudert. „Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení na tři vzadu, jelikož nás soupeř nenapadal, tak jsme poslali nahoru ještě Mlikase (pozn. red. – Jiří Mlika),“ připomněl změnu před druhým poločasem sokolovský kapitán.

„Právě druhý poločas jsme urvali bojovností a chutí po vítězství, zaplať pánbůh za tyhle tři body,“ oddychl si ještě v hlase Neudert. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým poslal do vedení během druhé půle Petr Řezáč, ale v závěru přišel na pořad klíčový moment duelu, kdy měla Povltavská FA výhodu pokutového kopu.

„Jasným mužem zápasu byl Hrabě (pozn. red. – brankář Pavel Hrabačka), který chytil pecku za stavu 1:0, to byl důležitý moment duelu,“ má jasno Neudert. „Já to říkám pořád, že ti gólmani nejsou trochu normální,“ říká s nadsázkou šéf sokolovské kabiny. „Je neuvěřitelné, co všechno chytil,“ chválil si výkon svého brankáře. Sokolov pak v závěru přidal ještě druhou branku a nakonec si odvezl výhru 2:0.

„Kluky chci pochválit za bojovnost, takhle se hraje o záchranu. Cesta je však před námi ještě dlouhá,“ dobře ví, že jeden vyhraný zápas záchranu neudělá. „Velký dík patří našemu kotli, který byl opět fantastický. Připadalo nám, že hrajeme doma, a ne venku,“ chválil si závěrem atmosféru, kterou sokolovský kotel Baníku vytvořil.

