Musím být spokojený, skončili jsme v první polovině tabulky. Je to dobrý základ pro jarní odvety.

Během první části jste brali body především v domácím prostředí, naopak na hřištích soupeřů se vám překvapivě až tak nedařilo…

Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli doma pět zápasů. Ani venku jsme neodehráli špatné zápasy, podařilo se bodovat u předních mužstev soutěže. Rozhodně to s námi domácí mužstva neměla jednoduché.

Navíc vás trápila zranění, čímž jste opět dali šanci mladíkům nakouknout do velkého fotbalu…

Máme hodně úzký kádr na poměry třetí ligy, a pak když jsou tři hráči mimo hru, tak je to problém. Ale mladíky máme v mužstvu proto, aby byli připraveni zasáhnout, a to se myslím daří. Je ovšem s nimi potřeba pracovat citlivě.

I vy jste se během podzimu překvapivě se svým trenérským kolegou Martinem Psohlavcem představili v některých zápasech…

Tak my hráváme za béčko, samozřejmě naše výkonnost už není taková jako kdysi, ale když byla potřeba mužstvu pomoct, tak jsme neváhali.

Když už bylo nejhůře, dokázali jste zmobilizovat síly a dosáhli jste na důležité body…

To máte pravdu, jen to ukazuje našeho týmového ducha a soudržnost. Ty body jsme udělali taktickými, týmovými výkony. A musím říct, že i kondičně jsme na tom dobře, od toho se vše odvíjí. Kluci poctivě pracují na trénincích a pak se jim to takhle vrátí.

V některých případech to také bylo o štěstí, souhlasíte?

To nevím, jestli přímo o štěstí, v sezoně máte někdy štěstí, někdy smůlu, ale na to já moc v dlouhodobé soutěži nevěřím. Buď jste připraveni, nebo ne.

Můžete prozradit, který podzimní zápas byl z vaší strany nejlepší a který duel se vám naopak vůbec nepovedl?

Výhra 5:0 v Písku byla fenomenální, ale mě hodně potěšila výhra v posledním kole nad Plzní, to byl zápas, který chcete zažít každý víkend. A když mám říct ten nejhorší, tak asi derby s Baníkem. Soupeř vyhrál zaslouženě, ale my mu to svým výkonem hodně usnadnili.

Co vám tedy první část třetiligové soutěže ukázala?

Ukázala vyrovnanost všech mužstev a hlavně, že můžeme porazit každého, ale také s každým prohrát. Jakmile jen malinko polevíme, tak nemáme šanci uspět.

Jedno nej si však Slavia připsala, a to fanoušky, kteří tradičně patřili k nejlepším v ČFL…

Ano, to je pravda. Také si toho moc vážíme a vážit nepřestaneme. Ještě by bylo fajn, aby se ke kotli přidalo celé publikum, jako to bylo v tom posledním kole proti Viktorce. Všem, co nás podporují, bych chtěl tímto moc poděkovat!

Teď máte před sebou pauzu, jak ji využijete?

Do 9. prosince ještě trénujeme, pak kluci dostanou po náročném roce, kdy měli v létě jen dva týdny pauzu, měsíc volna.

Můžete přiblížit, kdy zahájíte zimní přípravu a jakou náplň jste pro své svěřence přichystal?

Na začátku ledna se začneme připravovat na jarní odvety. A co se týká náplně, tak nejsem zastáncem, že musíme kluky v lednu ztrhnout, spíš mám rád, když se trénuje celou sezonu intenzivně. A hlavně musí být škola hrou (smích).

Poohlédnete se během zimní výluky po případných posilách?

Samozřejmě bych byl rád, kdyby někdo zvýšil konkurenci, ale musí to být někdo, kdo přinese kvalitu. Já osobně jsem s kostrou mužstva spokojený. Máme v mužstvu i spoustu odchovanců, nemáme důvod nic dramaticky měnit. O případných posilách budeme informovat.