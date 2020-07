To je rychlost. V úterý odehráli fotbalisté Baníku Sokolov poslední zápas ve Fortuna:národní lize na půdě Hradce Králové. V pátek se již sešli znovu, aby se začali po svém sestupu připravovat na novou sezonu, v České fotbalové lize.

Samozřejmě, jedná se prakticky o jiný tým. Z druholigového kádru nezůstal kámen na kameni. Jediným hráčem, který hornickým barvám zachoval věrnost, je gólman Jakub Dvořák.

FK Baník Sokolov 1948, jak zní nový název klubu, povede v ČFL jako kouč ostřílený harcovník Víťa Vrtělka. „Asi před měsícem přišla nabídka, nechal jsem si to projít hlavou a potom jsem se domluvil s Tomášem Provazníkem, že do toho půjdu,“ říká trenér, který v Sokolově odehrál více než stovku druholigových duelů. Poté působil jako kouč u dorostu.

Důvod byl jasný. „Nějakou dobu jsem tady hrál, nějakou dobu tady působím, je to už devět let. Nechtěl jsem hned úplně utéct kvůli tomu, že se padlo,“ vysvětluje své pohnutky.

Teď má během pěti týdnů postavit nový Baník. „Velkou změnou je, že budeme trénovat jenom po večerech. Naplánováno máme pět přípravných zápasů, včetně jednoho pohárového,“ přibližuje.

V kádru má momentálně 24 hráčů, většinou ještě v dorosteneckém věku. „Ne všichni zůstanou, ale na druhou stranu, z nějakého důvodu jsme si je do mužstva vybrali a bude záležet jen na nich, v jakém světle se ukáží,“ říká Vrtělka.

Hlavní práce čeká bývalého hráče prvoligového Zlína na sestavení mužstva. „Těžké to bude v tom, že vlastně začínáme na zelené louce. Bude tu teď práce jako na kostele, jak hráče najít, domluvit je papírově, složit z nich mančaft,“ poukazuje nový kouč Baníku.

Toho se ale Vrtělka nebojí. „Byl to jeden z důvodů, proč jsem nabídku přijal. Zkusíme to oživit, jak to dopadne, je ale věc druhá. Svým způsobem je to ale výzva. Na jednu stranu je to těžké, skládáme nový mančaft a je málo času. Na druhou stranu můžeme být u toho, že se skládá nový Sokolov, a můžeme toho být všichni součástí. Záleží jen na nás, jak to kdo uchopí,“ říká.

Jedna posila se ale už přece jen ohlásila, tou je zkušený, vytáhlý útočník Jiří Procházka. „Jsme domluveni, počítám s ním normálně do kádru,“ potvrzuje na závěr Vrtělka.