/FOTBAL/ Skvělá zpráva. Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP se po několika letech vrací k podpoře FK Baník Sokolov, tentokrát ale v jiné roli, tedy jako hlavní sponzor. I přesto, že klub v posledních třech letech hraje o záchranu v České fotbalové lize a jeho A-tým letos pravděpodobně neudrží třetí ligu a sestoupí do divizní soutěže, vedení klubu nadále pracuje na stabilizaci A-týmu a rozvoji mládežnického úseku, který se v současné době skládá z patnácti kategorií.

Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP bude hlavním sponzorem FK Baník Sokolov. | Foto: FK Baník Sokolov

Zájem Sokolovské uhelné a SUAS GROUP o další pokračování a rozvoj aktivit sokolovského fotbalu potvrdil předseda dozorčí rady skupiny Pavel Tomek: „Naše skupina bude i nadále podporovat FK Baník Sokolov a věříme, že se klub pod vedením Tomáše Provazníka podaří stabilizovat a do budoucna složit tým schopný zabojovat o účast ve vyšší soutěži. Jsme rádi, že klub komunikuje i s vedením města Sokolov, které se rovněž snaží najít cesty, jak klubu pomoci. Pro nás je v první řadě důležité, že klub pracuje s dětmi a mládeží, díky fotbalu děti získávají celoživotní vztah ke sportu, navíc je to plnohodnotná náplň jejich volného času. Podporu sportu vnímáme jako nedílnou součást zlepšování sociálního klimatu na Sokolovsku. Naše pozornost patří kromě fotbalu i dalším sportům, které nejsou natolik masově oblíbené, jako je třeba karate, florbal nebo cyklistika. Ostatně nabídka pestrého sportovního vyžití je zásadní i pro rodiny s dětmi, které by zvažovaly, že do regionu přijdou za prací a usídlí se tady natrvalo.“

Předsedou FK Baník Sokolov a klíčovou oporou klubu zůstává nadále Tomáš Provazník: „Od sportovního sestupu z druhé fotbalové ligy a ukončení podpory řady partnerů, si klub prošel nelehkým obdobím. Proto si velmi vážíme spolupráce s tak velkým a spolehlivým partnerem, jakým je Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Pro nadcházející období před námi stojí zásadní úkoly, a to především ekonomická a sportovní stabilizace klubu. Zároveň s tím se pokusíme dosáhnout takových výsledků, které udělají radost fanouškům i našim dalším příznivcům a pomohou nám vrátit klub do vyšších pater fotbalu. Je před námi pořádný kus práce, ale věřím, že to s hráči i s týmem zapálených trenérů a funkcionářů zvládneme.“

Městský sportovní areál Baník disponuje nejlepšími podmínkami pro fotbal v regionu. V areálu Baníku se nachází tři travnatá hřiště, hřiště s umělým povrchem a v současné době rekonstruované zázemí se šatnami včetně regenerační linky, posilovny a prostoru na rozcvičení. Střednědobou koncepcí klubu je zapracovávání mladých hráčů do kádru A týmu a zejména nabídka fotbalu jako volnočasové aktivity pro mládež ze Sokolovska. Na této sportovní koncepci chce klub oboustranně spolupracovat s kluby z regionu, které vizi FK Baník Sokolov vnímají jako prospěšnou pro výchovu hráčů v regionu.

Sokolovská uhelná a SUAS GROUP chce podpořit kromě FK Baníku Sokolov i sokolovské hokejisty. „V současné době probíhají diskuse o podobě uspořádání hokejového klubu. Naše společnost projevila zájem o majetkový vstup s cílem pokračování aktivit klubu, udržení jeho úrovně a dalšího kvalitativního rozvoje. V tomto ohledu vidíme jako velmi přínosnou úzkou spolupráci HC Baník Sokolov a HC Energie Karlovy Vary, a to mimo jiné i v práci s dětmi a mládeží,“ uzavřel Pavel Tomek.