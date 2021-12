Do nového ročníku ČFL jste vstupovali s ambicemi složit reparát po předešlé nepovedené sezoně, povedlo se?

Předsezonní cíle A-týmu byly stanoveny v podobě udržení třetiligové příslušnosti pro nadcházející soutěžní ročník a postupné zapracovávání mladých hráčů do kádru a do základní sestavy. Do základní sestavy áčka se z loňské kategorie U19 podařilo zapracovat Vojtěcha Čermuše, Davida Koláře a Petr Bílek nasbíral v podzimní části solidní minutáž, což beru za poměrně vysokou efektivitu z úseku mládeže. Rozdíl ve výkonnosti a tempu mezi Českou ligou dorostu U19 a Českou fotbalovou ligou mužů je poměrně vysoký. V minulé sezoně A-tým po šesti kolech nezískal ani bod. Nyní po podzimní části máme jedenáct bodů a záchrana je reálnější než v předchozím soutěžním ročníku.

Vstup do podzimní části se Baníku nepovedl, když první body si připsal až po utkání v pátém kole s Pískem…

Souhlasím, že vstup do soutěžního ročníku se nám výsledkově nepodařil podle očekávání. Nicméně došlo k doplnění kádru o zkušené Jirku Mliku, Václava Neuderta a Jakuba Blažka a po herní stránce došlo určitě ke zlepšení. Domácí utkání s Pískem jsme hráli na podmáčeném terénu a díky vysoké bojovnosti a nasazení jsme získali první výhru na domácím hřišti ve třetí lize.

Zvládli jste však důležité utkání například s Rakovníkem…

Domácí utkání s Rakovníkem bylo pro nás velmi důležité. Poločas jsme vyhráli 4:1 po výborném výkonu. Ve druhém poločase Rakovník krátce po přestávce snížil na 2:4 a následně převzal iniciativu a vytvořil si herní převahu. Ke konci utkání jsme zvýšili na 5:2 a o výsledku utkání bylo rozhodnuto.

Statistiky však nebyly v podání Sokolova zrovna povedené, druhý nejhorší útok a nejhorší obrana…

Statistiky hovoří zcela jasně, 14. místo, 11 bodů, skóre 17:39. Vysoký počet inkasovaných branek není pouze o obranné čtveřici, ale o defenzivě celého týmu, se kterou jsem v průběhu podzimu nebyl spokojený.

Co podle vašeho soudu týmu chybělo?

Kádr A-týmu je sestaven částečně ze zkušených hráčů a z větší části z hráčů do třiadvaceti let. Většina zápasů v podzimní části byla herně vyrovnaná, ale zejména mladším hráčům chyběla v určitých momentech zkušenost se zápasy ve třetí nejvyšší soutěži, která není vůbec jednoduchá. Naopak nemohu většině hráčů upřít bojovnost a nasazení, zejména pak v domácím zápase s Pískem a Rakovníkem a ve venkovním zápase v Domažlicích.

Dvě kola před koncem podzimní části přišla změna na trenérském postu, nebylo to příliš pozdě?

To je jako věštění z křišťálové koule. K odvolání samozřejmě mohlo dojít dříve, zároveň až po podzimní části. Odvolání trenéra není nikdy pro žádnou stranu příjemná záležitost. Rozhodli jsme se pro změnu dvě kola před koncem podzimní části.

Naopak tečka za podzimem nebyla ze strany Baníku vůbec špatná, když jste urvali bod v krajském derby s varskou Slavií, ale v závěru jste dokonce sahali po výhře…

Derby se Slavií Karlovy Vary bylo výborné zakončení podzimní části. Utkání navštívila bezmála tisícovka diváků, což je na poměry ČFL nadstandardní návštěva. Utkání mohlo skončit vítězstvím hostů, kteří si zejména v prvním poločase vytvořili více brankových příležitostí. Zároveň na konci utkání jsme mohli vítězství otočit na naši stranu, kdy v nastavení střílel Matěj Majka z hranice velkého vápna na zadní tyč a nádherným zákrokem brankář Chára střelu chytil. Z mého pohledu byla dělba bodů spravedlivá.

Teď před sebou máte zimní přípravu, chystáte nějaké změny jak na trenérském postu, tak i v hráčském kádru?

Již 29. listopadu převzal třetiligový A-tým z pozice hlavního trenéra Miloslav Janovský, který mnoho let hrál a trénoval v Německu. Cílem angažování progresivního a náročného trenéra bude celkové zlepšení jednotlivých hráčů, a tím pádem celého týmu. Během zimního období budeme chtít kádr A-týmu vhodně doplnit a zvýšit konkurenční prostředí.

Kdy zahájí A-tým zimní přípravu?

Všichni hráči obdrželi od realizačního týmu plán na přechodné období vzhledem k jejich stavu kondiční připravenosti. Na společný trénink se A-tým sejde poprvé v pondělí desátého ledna. V rámci zimního přípravného období odehraje osm zápasů s týmy z regionu, Německa i s kluby mimo region, Teplicemi B a Duklou B.