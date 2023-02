„My jsme si v kabině řekli, že se musíme naučit vyhrávat, že to budeme potřebovat, navíc jsme chtěli neinkasovat,“ prozradil trenér Sokolova Martin Pulpit, s čím šel jeho výběr do závěrečné fáze přípravy. Sokolovští fotbalisté vstoupili do duelu aktivně, což přetavili brzy v úvodní branku, když si centr Šulce našel v šestnáctce hostů Debellis, který úspěšnou hlavičkou poslal baníkovce do vedení. „I přesto, že jsem v Baníku krátce, tak jsme dokázali přenést mnoho věcí z tréninku do zápasu,“ pochvaloval si Pulpit, který s týmem absolvoval do té doby pět tréninkových jednotek.