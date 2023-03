/FOTBAL/ Dvacet bodů, osmá příčka. To byla bilance karlovarské Slavie v podzimní části Fortuna ČFL. „Dobrý vstup, mizerný prostředek a výborný konec soutěže,“ shrnul první část sešívaných v třetiligové soutěži karlovarský trenér Marián Geňo.

Marian Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„Po snovém startu nás postihla spousta zranění, takže nakonec dvacet bodů není špatný základ pro jaro,“ přidával Geňo. Skvělou zprávou tak bylo, že během zimní přestávky se slávistická marodka vyprázdnila. „Někteří kluci ještě doléčovali šrámy z podzimu, tak trénovali mimo mužstvo, ale postupem času začali naskakovat i do zápasů,“ kvitoval kouč Karlových Varů návrat zraněných hráčů zpět do fotbalového módu. Ten v rámci přípravy několikrát vypomohl svému týmu přímo na hřišti.

„Chyběli obránci, tak jsem párkrát pomohl, ale nehledal bych v tom senzaci, aspoň hráče poznávám i ze hřiště (úsměv), je to přeci jen něco jiného než od lavičky,“ upozorňoval Geňo, který je však vždy připraven svému pomoci. Do týmu se zapojily i nové tváře, když nově budou hájit barvy karlovarské Slavie Nigerijci Owolabi či Okorie. Dále se pak navrátili zpět do slávistické zbroje záložník Pavel Maňák a brankář Jiří Chára.

V podstatě stejná písnička jako na Bohemce, zlobil se po Motorletu Geňo

„Posílilo nás několik kvalitních fotbalistů, za což se sluší vedení poděkovat. Aleaž sezona ukáže, jak ti hráči zapadli,“ dobře ví karlovarský kormidelník. Na úvod jarní části Fortuna ČFL čekají Slavii tři náročná utkání. „Mě by potěšilo devět bodů, v každém zápase chceme vyhrát, není důvod se někoho bát. Samozřejmě si uvědomuji, že každý bod je v této soutěži pro nás těžké získat,“ řekl odvážně Geňo.

A s jakými cíli Slavia do druhé části soutěže půjde? „Já bych rád co nejdřív získal třicet bodů, to je hranice záchrany soutěže. Jinak budu rád, když budeme hrát poctivý a týmový fotbal a povedly by se takové výsledky, ať můžeme sledovat soupeře před a ne za námi,“ přeje si.

Realita je však zcela jiná. Slávisté totiž museli na úvod druhé části ČFL skousnout dvě prohry, první s béčkem Bohemky 2:5, druhou pak doma s Motorletem, se kterým prohráli 1:4.

Krutá prohra. Béčko Bohemky srazilo Slavii do kolen pěti góly

FC Slavia Karlovy Vary

Brankáři: Dominik Vaněček (97), Jiří Chára (98), Robin Zachariáš (06), Ondřej Jacko-Lysák (97). Obránci: Martin Pěkný (95), Václav Vyleta (99), Ludvík Tůma (93), Pavel Stařík (03), Benjamin Knop (02), Kryštof Brož (04), Owolabi Sammuel (95). Záložníci: Jiří Prágr (98), Štěpán Dubnička (99), Jakub Gabriel (02), Yaya Touré (01), Zdeněk Skala (98), Štěpán Černý (03), Roman Krčma (01), Okorie Emmanuel (98). Útočníci: Sebastian Horník (03), Jaroslav Červený (95), Jan Mašata (00), Pavel Maňák (98), Štefan Kormoš (01).

Přišli: Pavel Maňák (TJ Karlovy Vary-Dvory), Jiří Chára (Táborsko), Štefan Kormoš (Německo), Jacko- Lysák (Mariánské Lázně), Sammuel Owolabi, Emmanuel Okorie (oba Nigérie).

Odešel: Jan Gembický (Mariánské Lázně).

Trenér: Marián Geňo. Asistenti trenéra: Martin Bulíček, Martin Psohlavec, David Šmejkal. Fyzioterapeut a masér: Lucie Tothová. Předseda klubu: Stanislav Štípek.