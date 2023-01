„Zkouška v Dukle ve mně zanechala nezapomenutelnou zkušenost, vidět, jak se fotbal hraje ve velkém klubu s tradicí, a k tomu ještě pod trenérem Radou, bylo skvělé,“ chválil si Maňák nové poznatky, které v pražském klubu nasbíral. A dlouho to vypadalo, že se bude stěhovat z lázeňského města do toho hlavního. „Po menších rozhovorech to vypadalo, že by to mohlo klapnout. Trenér byl spokojený s tím, jak jsem se fotbalově prezentoval, a všechno bylo dobré, dostal jsem i individuální plán, když jsem jel zpět do Varů, abych byl na přípravu připraven,“ přiblížil šikovný střední záložník, že k plácnutí chybělo jen málo.

„Nedoladili jsme osobní podmínky, možná za tím bylo i něco víc, nevím, nechci o tom spekulovat, jak už jsem řekl na začátku, je to pro mě nezapomenutelná zkušenost,“ kvitoval Maňák možnost, že mohl alespoň na chvilku nakouknout do velkého fotbalu. Po návratu do města minerálních pramenů překvapivě zakotvil Maňák v třetiligové Slavii, odkud prakticky před nějakou dobou odešel, když si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá.

„Ve Slavii mám odtrénováno pár tréninků a odehrál jsem i dva zápasy, jsme takhle zatím domluveni s Geňasem (pozn. red. trenér FC Slavia Karlovy Vary), co bude dál, to se uvidí,“ nevyloučil Maňák, že by se mohl navrátit natvrdo do sešívaného dresu. A Maňákovi se ve staronovém působišti prozatím daří jak herně, tak i střelecky. Jednou trefou přispěl k remíze s béčkem Teplic 4:4 a gólově napomohl Slavii k výhře 3:2 nad Březovou.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Teplice B 4:4 (0:3).Zdroj: Daniel Seifert

„Zápas s Březovou jsme jako o týden zpět s Teplicemi nezačali dobře, bylo to takové kostrbaté a nerozběhané, neplnili jsme na sto procent to, co po nás trenér chtěl, a pak nemůžete hrát dobře,“ vracel se k zápasům, ve kterých navlékl sešívaný dres. Proti Teplicím musela Slavia dohánět po prvním poločase tříbrankové manko, v bitvě s Březovou pak jednobrankové.

„Stejně jako minulý týden se ukázalo, že tohle mužstvo má velkou vnitřní sílu, a i když se prohrává, a jak se říká, nelepí to, tak nasazením a bojovností dokáže ten zápas zlomit ve svůj prospěch, a toi v případě, že je celá obrana základní sestavy zraněna,“ připomněl Maňák slávistickou marodku, na které je hned několik opor zadních řad.

Tentokrát vypomohl Slavii také trenér Marián Geňo, který netradičně nastoupil na postu stopera. „Musel nastoupit Genčus, kterého jste byli zvyklí vídat na druhé straně hřiště, a teď vás řídí z druhé strany, ale mohli jsme vidět, že si to odehrál suše," uzavřel Maňák.