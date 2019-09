A není divu. Jeho tým vyzve v sobotu 28. září od 15 hodin na svém stadionu Slaný, tedy jedenáctý celek divizní tabulky, který na Olympii ztrácí šest bodů.

„Slaný nepodává na nováčka špatné výkony, my s ním hráli již jednou v přípravě a prohráli jsme, takže to nebude jednoduché utkání,“ dobře ví Peterka. I přesto velí domácí prostředí jeho týmu zvítězit.

„Samozřejmě hrajeme doma a neradi bychom před svými fanoušky ztratili body. Chceme navázat na poslední dvě utkání,“ narážel Peterka na výhry nad Meteorem či Louny. Tentokrát to však bude jiné utkání, jelikož Slaný potřebuje body jako sůl.

„Do utkání budeme vstupovat ze zajištěné obrany, s rychlým přechodem do útočné fáze,“ nastínil březovský trenér taktiku, která by mohla slavit úspěch, a pokračoval: „Všichni hráči musí přistoupit k utkání zodpovědně, k tomu musíme přidat bojovnost, nasazení a koncentrovaný výkon.“

Březová by tak v případě úspěchu dosáhla na třetí výhru v řadě za sebou. „Každé utkání je jiné, proto nikdy nekoukáme na postavení soupeře v tabulce, to by bylo zrádné. Věřím, že máme na to, vyhrát, ale rozhodne se na hřišti,“ dodal závěrem kormidelník Olympie.