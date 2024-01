Březová je již v plné polní. V plánu má sedm přípravných zápasů

Po krátké odmlce se fotbalisté březovské Olympie navrátili zpět do tréninkového procesu. Desátý tým Fortuna divize B naskočil po hlavě do zimní přípravy. „Přípravu jsme zahájili v pondělí 8. ledna,“ připomněl kouč Březové Marek Kratochvíl, kdy se jeho tým navrátil zpět do tréninkového kolotoče.

FK Olympie Březová. | Video: Daniel Seifert