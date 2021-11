FK Arsenal Česká Lípa – FK Olympie Březová 0:2 (0:1). Branky: 41. Veselý Pavel, 47. Blažek Jan (vlastní). Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:5. Diváci: 120.

Olympie Březová: Martinec – D. Peterka, Nimrichter, Kravar, Šaloun – P. Peterka (88. Slabyhoudek), Kursa, Filipec (82. Neumann), Hašek, Rusňák – Veselý (59. Body).

„Z utkání jsme měli velké obavy,“ přiznává náročný ranní výjezd k utkání březovský trenér Petr Peterka.

Ty však byly zbytečné. „Upřímně jsme nechtěli dostat bůra, ale získat aspoň jeden bod, a máme hned tři,“ říká s úsměvem Peterka k velmi cennému zisku.

„K utkání jsme odjeli se zeštíhlenou sestavou, ale poradili jsme si s tím velmi dobře,“ pochvaloval si kouč Olympie.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, proto jsme takk tomu přistoupili a musím říct, že všichni hráči, kteří k utkání nastoupili, odvedli velmi dobrý výkon,“ upozorňuje Peterka, že tříbodový zisk nebyl na půdě Arsenalu zadarmo.

Skóre duelu otevřel v závěru prvního poločasu útočník Březové Pavel Veselý, který vypíchal stoperu České Lípy balon a samostatný únik zakončil gólově.

„Pro nás bylo důležité, že jsme odolali úvodnímu tlaku domácích a poté vstřelili důležitou branku,“ zdůrazňuje Peterka. Po změně stran však bylo pro barvy Březové ještě lépe, to když si domácí vstřelili vlastní branku. „Pro nás to byl další důležitý moment utkání,“ poukazuje trenér Olympie. „I když se domácí snažili o vstřelení kontaktní branky, tak nás několikrát podržel brankář Martinec,“ připomíná skvělé zákroky březovského gólmana.

„Celkově bych chtěl hráče pochválit za předvedený výkon, kdy zápas odmakali, odbojovali,“ chválí si nasazení své fotbalové družiny Peterka.

Březová se tak uložila k zimnímu spánku na sedmé pozici, na které má čtyřiadvacet bodů. „Kdybychom zvládli i jiné zápasy, mohlo by být bodů více, ale na kdyby se nehraje, je to fotbal a my jsme rádi za sedmou příčku,“ dodává závěrem Peterka.