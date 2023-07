/DIVIZE/ Do nové sezony bude vstupovat březovská Olympie v béčkové divizi nejen s novým trenérem, kterým se stal Marek Kratochvíl, ale také zajímavými jmény, které tým během letní přestávky posílily.

Urostlý stoper Ludvík Tůma (uprostřed) se přestěhoval z karlovarské Slavie do Březové. | Foto: Daniel Seifert

„Letní přípravu zahájíme v pondělí 10. července, kdy budeme trénovat čtyřikrát v týdnu,“ prozradil Kratochvíl, který si tak oficiálně odbude velkou premiéru na lavičce Olympie. „Využívat chceme především domácí zázemí, to jest tréninky na hřišti,“ přiblížil kouč Březové, kde bude jeho tým neoblíbené galeje absolvovat.

Jeden z nejmladších trenérů v divizní soutěži, přichystal svým svěřencům i zajímavá přípravná utkání. „Během přípravy se střetneme například s plzeňským Petřínem, třetiligovou Slávií Karlovy Vary nebo Doubravkou,“ vyjmenoval Kratochvíl soupeře, se kterými Olympie poměří své síly.

„Čeká nás také MOL Cup, ve kterém nás čekají Mariánské Lázně,“ narážel Kratochvíl na předkolo poháru, které se ponese v duchu generálky a krajského derby. Před startem nového ročníku prošel kádr výběru ze Sokolovska velkou obměnou, když tým posílila velmi zajímavá jména. „Josef Hudec, Dominik Hašek a Ludvík Tůma, to je trojice, která by měla kromě fotbalové kvality přinést i zkušenosti,“ podotkl kouč Březové k trojici, která tým posílila. To, ale nebylo ze strany Olympie vše, když do týmu zamířila další pětice hráčů.

„Tomáš Dočkal, to je univerzál, který je schopný nastoupit téměř na všech pozicích. Pavel Hruška a Jakub Lattisch, by měli přinést dynamiku a drzost na krajích hřiště. Lukáš Tamajka, to je dříč a bojovník do obranné řady. Štefan Chyla, mladý hráč, kterého můžeme využít na více pozicích,“ doplnil svůj pohled na nové tváře v týmu Kratochvíl.