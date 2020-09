Nakonec urvala pouze bod, když po nerozhodném výsledku 1:1 neuspěla v následné penaltové loterii. Pro Březovou to i tak byl první bodový zisk v podzimní části soutěže.

„Do Rakovníka jsme jeli s cílem bodovat,“ vracel se k předzápasovému cíli březovský trenér Petr Peterka. Cíl načali plnit hráči ze západu Čech v souboji s rakovnickým Tatranem již v 19. minutě, kdy Olympii zařídil vedení Matěj Kravar. „Vstup do utkání jsme měli velice dobrý a hned si vytvořili několik šancí. Podařilo se nám vstřelit důležitou branku, a navíc jsme domácí nepustili do větší šance,“ připomněl Peterka jednogólový náskok, který si jeho svěřenci přenesli do kabin.

Po změně stran vsadil Tatran vše do útoku, což se mu nakonec vyplatilo, a v 80. minutě dokázal srovnat ukazatel skóre přesnou ranou Petr Kučera.

„Ve druhém poločase se opět domácí tým snažil nakopávat balony na vysoké hráče, ale to se nám podařilo ubránit, bohužel závěr utkání jsme si nedokázali uhlídat. Místo abychom drželi míč, tak jsme zbytečně nakopávali a soupeř toho využil a vyrovnal,“ zklamaně narážel na zbytečně inkasovanou branku březovský trenér.

„Následné penalty zvládli lépe domácí. Vzhledem k průběhu duelu je však bodový zisk málo, musíme takové zápasy zvládnout a bodovat naplno,“ dodal závěrem Peterka.

TJ Tatran Rakovník – FK Olympie Březová 1:1 – PK 4:2

Poločas: 0:1. Branky: 80. Kučera Petr – 19. Kravar Matěj. Rozhodčí: Čechlovský. ŽK: 2:2. Diváci: 111.

Březová: Martinec – Šaloun, Neudert, Nimrichter, Číž – Kravar, Rusňák, Sýs, Filipec, Peterka – Vaněček (stř. Deme, Ptáček, Schönwalder).