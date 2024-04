Jenže Ostrov, který plní v béčkové skupině roli nováčka, prokázal již během soutěže své kvality, kdy dokázal obrat o body nejednoho favorita. A bodovat bude chtít také na půdě Olympie.

OBRAZEM: Březovou srazil do kolen dvěma kousky Kostka, divizní derby pro Ostrov

„Očekávám náročný fyzický fotbal, plný soubojů,“ přiblížil Vokáč, co od odvetné bitva s Ostrovem očekává. „Důležitou roli, by mohl hrát i faktor, kdo si lépe poradí s menším hřištěm,“ narážel Vokáč na menší rozměry hřiště, na které nejsou fotbalisté z Krušných hor zvyklý. „Pro nás by to mohla být jedna z výhod,“ přemítá březovský šikula, z čeho by jeho tým mohl v derby profitovat.

Navíc se Ostrovu na hřištích soupeřů příliš nedaří, když v devíti duelech urval pouze sedm bodů. „Tyto bilance se v derby vždy mažou,“ upozorňoval Vokáč. „Derby je vždy specifický zápas, ve kterém se může stát opravdu cokoli,“ poukazuje forvard s třetiligovými zkušenostmi.

„Očekávám zajímavý zápas, plný emocí a my uděláme všechno pro to, aby zůstaly tři body doma na Březové. čím bychom se dostali v v tabulce před Ostrov,“ doplnil závěrem Vokáč.