„Do utkání jsme šli z plné přípravy, kdy se trénovalo čtrnáct dní čtyřikrát v týdnu a docházka byla velmi slušná,“ připomněl za Březovou čtrnáctidenní galeje, které Březováci absolvovali, Petr Peterka.

Přípravný duel tak byl v podání Olympie příjemným zpestřením. „Bohužel z důvodu nemoci či pracovního zaneprázdnění jsme k utkání dorazili pouze s dvanácti hráči,“ smutně poznamenal Peterka. A to se odrazilo i v utkání.

„Utkání se nám po herní stránce vůbec nepovedlo. Dorostenci Baníku byli dravější, rychlejší, všude byli oproti nám o krok dříve. Navíc jsme špatně dostupovali hráče a vázla i naše rozehrávka. V těchto směrech jsme za soupeřem zaostávali,“ zlobil se Peterka. I přes převahu Sokolova padaly branky po bezbrankovém prvním poločase až po změně stran. „Sokolov po změně stran šel po naší chybě do vedení. My jsme dokázali vyrovnat Danem Martincem a v závěrečných osmi devíti minutách jsme třemi góly Václava Bendíka otočili duel v náš prospěch, když Baník poté v závěru snížil na konečných 2:4,“ popisoval dění na hřišti Peterka a závěrem připojil: „Škoda že se utkání z obou stran neslo ve vyhecovaném duchu, kdy tak byla na pořadu spousta zbytečných faulů na to, že to bylo přípravné utkání.“

Druhé přípravné utkání pak mají Březováci naordinováno na neděli 2. února, kdy se na umělce v Sokolově postaví od 14.30 Královskému Poříčí.