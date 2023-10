/FORTUNA DIVIZE B/ Můj dům, můj hrad. Tak v podání fotbalistů březovské Olympie to platí ve Fortuna divizi B dvojnásob. Fotbalová parta okolo Marka Kratochvíla totiž zvládla ošemetné utkání s Nespeky, tedy posledním týmem tabulky. Své fanoušky potěšili Březováci čtvrtou domácí výhrou 3:1, o kterou se zasloužil dvěma zásahy Pavel Veselý.

FK Olympie Březová – TJ Sokol Nespeky 3:1 (3:1). | Video: Daniel Seifert

„Do utkání jsme vstoupili aktivně po úniku Veselého jsme šli brzy do vedení,“ připomněl Kratochvíl druhou minutu, když šel jeho tým do vedení. Jenže vedení Olympii vydrželo pouze do 13. minuty, když neudržel lehkou střelu z kopaček Lukáše Maršouna březovský brankář, který musel poté hodně zpytovat svědomí.

„Bohužel jsme inkasovali rychle branku po individuální chybě v rozehrávce,“ litoval obdržené branky kouč Olympie. Březová si vzala vedení zpět ve 13. minutě, kdy si hosté vstřelili vlastní branku. V 19. minutě pak Olympie odskočila soupeři na rozdíl dvou branek, když hosté faulovali ve svém pokutovém území dobře hrajícího Kursu a následný pokutový kop přetavil v důležitou branku Pavel Veselý.

„Po vyrovnávací brance jsme však zůstali aktivní a vystřelili další dvě branky,“ pochvaloval si Kratochvíl. Po změně stran však nováček z Nespek nesložil zbraně a bojoval, když nevyužil pokutového kopu, kdy brankář domácích Tomáš Martinec odčinil zaváhání při vyrovnávací brance.

„Výkon ve druhém poločase nebyl z naší strany ideální, ale jsme rádi za další tříbodový zisk a posun v tabulce,“ neskrýval radost Kratochvíl z udržení domácí neporazitelnosti.

FK Olympie Březová – TJ Sokol Nespeky 3:1 (3:1). Branky: 2. a 19. Pavel Veselý (1 PK), 13. Yaroslav Snishchuk (vlastní) – 10. Lukáš Maršoun. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 4:1. Diváci: 150. Březová: T. Martinec – Kravar, Tůma (39. Číž), Neudert, Hudec – P. Peterka (72. Lattisch), Kursa, Vokáč, T. Martinec, Dočkal (72. Hora) – Veselý (90. Chyla).