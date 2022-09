Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří vytěžili v první pětiminutovce dva střelecké pokusy. „Následně jsme hru vyrovnali a na nějakých pětadvacet minut jsme převzali kontrolu nad hrou,“ přiblížil dění na hřišti trenér Březové Petr Schneider.

I Březová si vytvořila několik závarů a také stoprocentní šanci Petrem Peterkou, ale bez brankového efektu. „Závěr poločasu se opět vyrovnal,“ podotkl ještě k prvnímu poločasu Schneider.

Vstup do druhé půle se Březové nepovedl, když patnáct minut byla pod tlakem hostujícího týmu. „Tento tlak se nám podařilo přežít a po příchodu Kursy na hřiště hru vyrovnat. Následně jsme po standardních situacích mohli dvakrát z malého vápna skórovat,“ litoval Schneider neproměněných šancí.

V samém závěru šel ze strany sám na bránu Arsenalu Roman Body, ale neuspěl. „Vzhledem k průběhu je remíza zasloužená. Oba týmy měly úseky hry, ve kterých byly lepší,“ přemítal nad dělbou bodů březovský trenér.

„Bod se silným soupeřem bereme a při trochu více štěstí a možná i kvality v zakončení mohly být i tři,“ dodal k utkání Schneider.

FK Olympie Březová – FK Arsenal Česká Lípa 0:0 (0:0). Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 3:9. ČK: 0:1 (90. Matěj Šimon). Diváci: 80. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Neudert, Kýček – P. Peterka, Kovář, Nimrichter, Dubnický (85. Body) – D. Martinec, Veselý (59. Kursa).

Viktoria počtvrté padla

Na skvělý výkon v MOL Cupu proti Příbrami nedokázali fotbalisté Mariánských Lázní navázat v divizním souboji s Rokycany. Tam totiž prohráli 0:2 a do kolonky proher zapsali již číslo čtyři. První branku duelu obstaral na rokycanském stadionu ve 39. minutě David Kroc. Tentýž hráč si pak brankovou radost zopakoval také po obrátce stran, když v 80. minutě přidal gólovou pojistku svého týmu.

FC Rokycany – FC Viktoria Mariánské Lázně 2:0 (1:0). Branky: 39. a 80. Kroc David. Rozhodčí: Polena. ŽK: 2:5. Diváci: 190. Mariánské Lázně: Šmejkal – Růžička, Štůla, L. Prokop, Drahorád – M. Skopový (63. Renza), Patrovský, D. Skopový, F. Prokop – Holub, Pecháček (63. Gavrylovskyy).

Louny nad síly Hvězdy

Pátou porážku si připsali na konto fotbalisté chebské Hvězdy v béčkové skupině. Na půdě Loun totiž prohráli 0:3, a v tabulce jim tak patří poslední, čtrnácté místo.

Chebané na lounském stadionu nezachytili úvod duelu, když během prvních deseti minut dvakrát inkasovali. Poprvé v 7. minutě z kopaček Petra Vokurky a podruhé pak v desáté minutě, to přesně zamířil Daniel Zícha. To však po gólové stránce v prvním poločase bylo vše. Další branka padla hned v úvodu druhého poločasu a opět to bylo do branky chebského výběru, když ve 46. minutě přidal svou druhou branku v duelu Daniel Zícha. Do konce zápasu se již nic podstatného nezměnilo, a Hvězda tak odjela s prázdnou.

FK Seko Louny – FK Hvězda Cheb 3:0 (2:0). Branky: 7. Vokurka Petr, 10. a 46. Zícha Daniel. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 1:3. Diváci: 180. Hvězda Cheb: Mácha – Janda, Hucl (40. F. Kompit), Netrval, Znak (73. Plíhal) – Bílek (64. Hrotek, Bauer, Sláma, Beneš (73. Pilař) – Eisenreich, Kubinec.