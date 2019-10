„Zápas jsme začali velmi dobře, soupeře dostali pod tlak a do ničeho ho nepustili. Vytvořili jsme si i šance, ale nevyužili je a pak v závěru poločasu zbytečně inkasovali po rohovém kopu,“ smutně poznamenal k jednobrankovému manku Březové její trenér Petr Peterka.

Po změně stran Olympie dokázala vyrovnat, ale na víc to nestačilo. „Řekli jsme si, že chceme vyrovnat, a za tím jsme si ve druhém poločase šli. To se nám také podařilo, následně jsme dvě dobré gólové šance neproměnili. Šance však měl i soupeř, když jsme otevřeli hru, tři čtyři si vytvořil, když ve dvou případech nastřelil tyč naší branky,“ přiblížil Peterka dění ve druhém poločase. Březová pak neuspěla v souboji o druhý bod. „Bohužel jsme neuspěli potřetí v penaltovém rozstřelu, to je velká škoda,“ dodal k utkání.

FK Olympie Březová – FK Neratovice-Byškovice 1:1 (0:1) – PK: 3:4. Branky: 70. Kravar Matěj – 45. Moravec Jakub. Rozhodčí: Šlapák. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

Březová: T. Martinec – Peterka, Horvát, Neumann, Neudert (49. Dolejší), Šaloun – Kursa, Vrtělka, Kravar, D. Martinec – Vaněček.