Totální výbuch. V 9. kole Fortuna Divize B tvrdila březovská Olympie na půdě Štětí roli favorita.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Jenže zůstalo jen u prognóz, když Březová vybouchla po bezbrankovém prvním poločase a nakonec si odvezla prohru 1:5. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, když jsme byli jednoznačně lepší, když jsme soupeře dostali několikrát pod tlak, ale bohužel jsme ho nezúročili v branku,“ litoval zahozených šancí trenér Březové Petr Peterka. A pro jeho tým bylo ještě hůře. „Ve třetí minutě druhé půle jsme inkasovali, ale do 60. minuty jsme vyrovnali, pak neproměnili tisíciprocentní šanci,“ popisoval dění ve druhé půli Peterka. Pak přišla na pořad gólová smršť domácího výběru. „Během sedmi minut jsme inkasovali tři branky a za stavu 1:4 bylo po utkání. Pro mě je to velké zklamání, hráči by si měli sáhnout do svědomí, jelikož takto se hrát opravdu nedá,“ zklamaně bilancoval Peterka.