/FORTUNA DIVIZE/ Ve třiadvacátém kole Fortuna divize nečeká zástupce našeho kraje nic lehkého. Chebská Hvězda vyzve v béčkové skupin silné Louny, Březová se představí na půdě lídra českolipského Arsenalu a Viktoria se doma postaví sousedu v tabulce Rokycanům.

Březová dojela na chyby a koncovku, prohrála 1:2 | Video: Daniel Seifert

V MARIÁNKÁCH PŮJDE OPĚT O ŠEST BODŮ

S pěti výhrami v zádech půjdou fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie do 23. kola áčkové skupiny, ve kterém v sobotu 22. dubna přivítají na svém hřišti od 10.15 hodin Rokycany, tedy souseda v divizní tabulce, na kterého Viktoria ztrácí pouhý jeden bod.

„Čeká nás další, ze šňůry velmi důležitých zápasů. Rokycany mají osu důležitých hráčů i trenéra několik let pohromadě, takže to bude opět boj o každý metr hřiště,“ předpovídá trenér Mariánských Aleš Zach. Viktoriáni se pomalu škrábou v tabulce za svým cílem, kterým je záchrana, když každý bod je pro ně hodně cenný. „Hrajeme doma, kluci dřou ze všech sil, abychom se dostali výš a i v tomto utkání chceme uspět,“ přeje si navázat na vítěznou šňůru kouč Viktorie.

„Povede to k tomu zase jen disciplinovaný, poctivý výkon dopředu i dozadu. Nic nového, ale jiná cesta není,“ dobře ví Zach. Pokud by zvládla Viktoria přidat šestou výhru v řadě překonala by hranici třiceti bodů, čímž by se navíc přiblížila vytouženému klidnému středu v tabulce.

Vítězná jízda nekončí. Viktoriáni uspěli i na jihu Čech

HVĚZDĚ SE POSTAVÍ SEDMÉ LOUNY

Napilno bude mít v sobotu 22. dubna také Hvězda Cheb. Ta se představí od 16.00 hodin před svými fanoušky, před kterými vyzve sedmý celek béčkové skupiny z Loun. „Určitě nás čeká velmi náročné utkání se soupeřem z popředí tabulky,“ je si vědom kvality soupeř chebský trenér Jan Beneš. „Našim cílem je navázat na poslední utkání jak výkonnostně, tak výsledkově, jelikož hrajeme doma a zde bychom měli bodovat,“ narážel Beneš na domácí výhru nad Slaným 3:0 z uplynulého víkendu.

„Nálada v kabině je po vyhraném utkání samozřejmě lepší,“ přiblížil před sobotním zápasu rozpoložení chebské kabiny Beneš. „Je pravda, že se nám na silnější soupeře dařilo více než na ty, kteří jsou v tabulce okolo nás, i když pro nás by bylo lepší vyhrávat se sousedy v tabulce, ale samozřejmě jsme za každé body rádi,“ přeje si chebský kouč navázat na úvod jarní části, ve kterém Hvězda zaskočila nejednoho favorita.

Hvězdě vystřelil tříbodovou radost sváteční střelec Netrval

BŘEZOVÁ ZAMÍŘÍ NA ARSENAL

Velkou výzvu před sebou mají fotbalisté březovské Olympie. V sobotu 22. dubna se totiž představí od 10.15 hodin na půdě vedoucího celku béčkové skupiny Arsenalu Česká Lípa. A výběr ze Sokolovska nečeká nic jednoduchého, jelikož Arsenal prohrál v domácím prostředí pouze s chebskou Hvězdou, jinak slavil deset domácích výher.

„Určitě jedeme do České Lípy zabojovat, i když nás čeká hodně těžký duel,“ poukazoval před sobotním výjezdem kouč Březové Petr Peterka. Právě pod jeho taktovkou tým v posledních kolech řádně ožil.

„Pokud zopakujeme výkon z Loun, Kladna či navážeme na druhý poločas s Kosmonos, mohli bychom dosáhnout na cenné body,“ narážel Peterka na zápasy ze špičky tabulky, ve kterých se Olympie prezentovala sympatickým výkonem.

„Na podzim jsme s Českou Lípou doma remizovali 0:0, a nebudeme chtít odjez s prázdnou ani z půdy soupeře,“ přeje si Peterka další bodový zisk na úkor favorita.

„Pokud hráči navážou na přístup, nasazení a bojovnost z předešlých zápasů, tak věřím, že máme na to, sáhnout sna body,“ věří v sílu svého výběru Peterka.

FOTO,VIDEO: Březová dojela na chyby a galakoncert zahozených šancí