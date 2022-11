Zdroj: tvcom.cz

„Ve druhém poločase jsme si zhruba kolem 55. minuty vybrali slabší desetiminutovku, kdy jsme pustili domácí do několika šancí a dovolili jim snížit na 1:2,“ podotkl ke druhé polovině duelu Schneider.

„Od té doby si cením toho, že už jsme soupeře nepustili až do konce zápasu do žádného zakončení. Naopak my využívali možností chodit do rychlých protiútoků a byla škoda, že jsme utkání nerozhodli třetí brankou. Klukům musím poděkovat, za celý říjen ze čtyř zápasů jsme udělali deset bodů,“ chválil si Schneider.

Slaný – Březová 1:2 (0:2). Branky: 62. Rehwald Adam – 25. Veselý Pavel, 37. Martinec Dan. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 4:4. Diváci: 120. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Číž, Kýček – P. Peterka (67. Dubnický), Kursa, Kravar, Rusňák (88. Body) – Veselý, D. Martinec.