/FORTUNA DIVIZE B/ Šestý bod urvala na hřištích soupeřů v podzimních bitvách Fortuna divizi B březovská Olympie. Tentokrát dosáhla na cenný bodový zisk na umělce pražského Újezdu, kde remizovala 1:1.

Marek Kratochvíl, trenér FK Olympie Březová. | Foto: Daniel Seifert

„Utkání bylo velmi bojovné, což jsme předpokládali,“ řekl k bitvě na půdě soupeře březovský trenér Marek Kratochvíl. Na první branku si museli počkat fanoušci do 16. minutě kdy Březová propadla v obranné fázi, když centr Daniela Valeše do šestnáctky Olympie usměrnil za záda březovského brankáře úspěšnou hlavičkou Patrik Tomaides.

Do konce prvního poločasu se již ukazatel skóre neměnil. Po změn stran šla Březová za vyrovnáním to nakonec přišlo. V 73. minutě se o to zasloužil urostlý střídající žolík v trikotu Olympie Ludvík Tůma, který hlavou zúročil po šesti minutách pobytu na hřišti rohový kop z kopaček Rostislava Vokáče.

PODÍVEJTE SE: Nováček z Ostrova si senzačně vyšlápl na Kladno

„Kluci se se stylem hry soupeře dobře popasovali,“ chválil si Kratochvíl. „Jsem rád, že jsme si odvezli z Újezdu bod, protože zápas mohly na svou stranu zvrátit oba týmy,“ narážel březovský trenér na další šance, které již zůstaly nevyužity.