Ten přepustil před startem přípravy post hlavního trenéra Mariánu Valachovi, který naposledy působil u týmu Lomnice. „Jelikož zastupuji v klubu více činností, potřeboval jsem trochu odlehčit, ale i nadále zůstanu v realizačním týmu,“ poukázal Peterka na hlavní důvody změny na postu hlavního trenéra.

„Marián Valach má zkušenosti z vyšších soutěží i zahraničí, takže věřím, že tým po sedmi letech dostane potřebný nový impuls, ale to ukáže až jarní část divizní soutěže,“ dobře ví Peterka.

Do přípravy se v týmu ze Sokolovska zapojily i staronové tváře. „Na zkoušku přišel Tomáš Dočkal z Kraslic a navrátili se dva dorostenci z Citic, Václav Bendík a Zdeněk Rakaš, kteří se taktéž zapojí do přípravy. Dále přišel z Karlových Varů Daniel Nimrichter, jinak by měl kádr zůstat stejný, jako tomu bylo na podzim,“ přiblížil Peterka pohyby v kádru během fotbalové výluky.

Olympie odehraje během přípravy pět přípravných duelů, vesměs s týmy z divize. „Během přípravy se utkás ligovým výběrem Baníku Sokolov U19, Mariánskými Lázněmi, Hvězdou Cheb, Přešticemi či Doubravkou,“ odtajnil závěrem soupeře pro přípravu, které Olympii čekají, Peterka.