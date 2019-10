V sobotu 26. října se totiž představí od 10.15 hodin na půdě tabulkového souseda pražské Aritmy, na kterou březovská Olympie ztrácí pouhý bod.

„Nebude to jednoduché, čeká nás těžký soupeř, který má ve svém kádru mladé běhavé hráče, navíc má velmi dobrou defenzivu,“ vypíchl přednosti pražského týmu březovský trenér Petr Peterka. Navíc v sázce opět bude šest bodů. „Samozřejmě chceme urvat minimálně bod, ale hlavně se musíme vyvarovat hernímu kolapsu,“ připomněl Peterka herní výpadek Březové na půdě Štětí, který stál výběr ze Sokolovska důležité body. Do hlavního města se vydá Aritma po utkání s Neratovicemi bodově naladěna. „Čeká nás nepříjemné prostředí, i přesto nejedeme do Prahy bránit, naopak, chceme vstřelit nějakou branku. Doufám, že se nám to podaří,“ přeje si Peterka a závěrem dodává: „Když to tak vezmu, každý bod z půdy pražské Aritmy pro nás bude zlatý.“