/DIVIZE/ Do nového ročníku béčkové divize vstoupili fotbalisté březovské Olympie nerozhodným výsledkem na půdě pražské Admiry, kde remizovali 1:1. K tomu přihodili o víkendu vysokou domácí výhru 5:1 nad Louny.

Březová zničila Louny, slavila výhru 5:1. | Video: Daniel Seifert

„V každém zápase chceme uspět, ne vždy se to povede,“ vracel se k prvnímu duelu březovský útočník Pavel Veselý, který již několik sezon patří k nejlepším divizním kanonýrům. A právě on měl lví podíl na vysoké výhře 5:1 při podzimní domácí premiéře, ve které Březová zničila Louny 5:1. „Důležitá výhra,“ hlásil s úsměvem březovský gólový klenot.

Jenže vše mohlo být zcela jinak. Louny promarnily v úvodu duelu dvě vyložené šance. „Je to tak, hosté mohli jít do vedení, ale jak se říká nedáš – dostaneš,“ narážel Veselý na 9. minutu, kdy se parádně trefil z přímého kopu Dominik Hašek. A nezůstalo jen u toho.

Ve 20. minutě Březová navýšila vedení po dobře sehraném signálu, při kterém se k ní přiklonila i fotbalová štěstěna. „Máme to nacvičené, vypadalo to sice trochu kuriózně, ale povedlo se,“ poukazoval Veselý. A když přidal ve 29. minutě třetí branku Olympie Rostislav Vokáč, prakticky bylo o vítězi rozhodnuto.

FOTO, VIDEO: Březové trefil hattrickem první výhru Veselý

Hosté však po změně stran vykřesali jiskru naděje, když dokázali v 50. minutě snížit na rozdíl dvou branek. „Po naší chybě hosté dali branku, i tak si myslím, že jsme zápas kontrolovali,“ míní březovský útočník. A věděl, o čem mluví. Březová totiž definitivně srazila Louny dalšími dvěma zásahy. Kopačky v nich měl právě Veselý, který si v utkání připsal na konto premiérový hattrick v novém ročníku.

„Kluci mi to dali hned dost jasně najevo, že mě to bude něco stát,“ prozradil Veselý, že bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Euforie z první výhry však musí jít stranou, již v pátek, tedy 18. srpna se představí Březová od 18.00 hodin v těžkém utkání na půdě exligového Kladna. „Bude to těžký zápas,“ tuší pětadvacetiletý hráč. „Dáme do toho vše a myslím si, že bychom mohli domácí tým oloupit o nějaký ten bod,“ přeje si prodloužení úspěšné série Veselý.