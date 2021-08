Nekompletní Březová se v prvním podzimním kole divize vypravila na půdu Kladna, a nakonec z toho byla překvapivá remíza 1:1. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Jeli jsme do Kladna s velkým respektem, protože domácí mají kvalitní mančaft. Přesto naši hráči, kteří tam byli, zápas odmakali, odjezdili,“ pochvaloval si březovský kouč Petr Peterka.

Začátek utkání byl vyrovnaný, ve 21. minutě ale strhl Šnobl po nedůrazu hostů v obraně vedení na domácí stranu. „Potom jsme měli takovou hluchou desetiminutovku, kdy měl soupeř více ze hry, ale postupně jsme se dokázali zpátky srovnat a do poločasu jsme vyrovnali na 1:1,“ líčí Petr Peterka.

Vyrovnávací branku obstaral ve 36. minutě Libor Tafat.

„Ve druhém poločase jsme byli Kladnu minimálně vyrovnaným soupeřem, hráli jsme vyrovnanou partii, získávali jsme spoustu balonů jak v soubojích, tak těch odražených. Dokonce jsme si vypracovali v posledních dvaceti minutách dvě tři brankové příležitosti, které si vysloveně říkaly o to, je proměnit. Bohužel, to se nám nepovedlo,“ popisuje kouč dění po přestávce.

SK Kladno - Olympie BřezováZdroj: Rudolf Muzika

Přetočit zápas na svou stranu se hostům nepodařilo, přesto vládne s výsledkem spokojenost. „Bodu z Kladna si velmi ceníme a rádi bychom na to navázali v domácím utkání s Mostem,“ přeje si Petr Peterka.

Tomu se do sestavy vrací hned tři hráči, Vaněček, Peterka a Kravar.

Březovou čeká ale další velmi kvalitní protivník. V sobotu v 16 hodin se Olympie postaví doma proti FK Baník Most-Souš. „Patří k mužstvům, která budou hrát o přední příčky, budou bojovat o postup, takže je to favorit utkání. My ale hrajeme doma a chceme je potrápit a nedat jim to zadarmo,“ říká na závěr bojovně kouč Olympie Březová Petr Peterka.