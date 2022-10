Dvě utkání v loňské sezoně Viktoria s Hořovickem prohrála, tentokrát chtěla uspět ona. „Začátek jsme měli dobrý, byli jsme často na míči a zdálo se, že to bude ten zlomový zápas,“ načal své hodnocení trenér Mariánských Lázní Aleš Zach.

Poprvé se měnilo skóre duelu v 19. minutě, to se trefil do branky viktoriánů Martin Polák. „Bohužel jsme ztratili lehce míč uprostřed hřiště a domácí se na jednu průnikovou přihrávku mezi stopery dostali sami před gólmana a šanci přetavili v gól,“ popisoval první inkasovanou branku Zach.

Zdroj: tvcom.cz

I přesto byli hosté ze západu Čech aktivnější, vytvořili si i brankové příležitosti, ale bez brankového efektu. „Ve finální fázi jsme byli zbrklí,“ poukazoval kouč Mariánek. Ve druhém poločasu se však začalo v podání Viktorie vše bortit. „Zranil se stoper Růžička a museli jsme tam zatáhnout Drahoráda, což je motor naší zálohy, a při absenci Pěčka to bylo už hodně složité,“ poznamenal Zach.

V 51. minutě přidali navíc domácí druhou branku. „Nedůrazně bránili standardní situaci, a navíc ještě od našeho hráče se míč odrazil přímo před zadní tyč k osamocenému domácímu hráči, a bylo zle,“ věděl Zach, že šance na úspěch bude za stavu 0:2 složitá. A bylo ještě hůře, když po jednom průniku domácích zatáhl za brzdu Drahorád, a musel tak předčasně pod sprchy. „O osudu zápasu bylo rozhodnuto a v přesile přidali domácí ještě další gól,“ připomněl Zach ještě třetí brankovou radost Hořovicka.

„Z utkání mám smíšené pocity, jelikož to byla zbytečná prohra. Hráčům se nedá upřít snaha a bojovnost, ale to by snad mělo být naprosto normální. Celkově jsem opravdu velmi, velmi zklamaný, protože tohle utkání se prohrát nemuselo,“ dodal k utkání Zach.

SK Hořovice – FC Viktoria Mariánské Lázně 3:0 (1:0). Branky: 19. Polák Martin, 51. Mareš Jiří, 72. Vostárek Lukáš. Rozhodčí: Brom. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (63. Michal Drahorád). Diváci: 80. Mariánské Lázně: Šmejkal – Růžička (46. L. Prokop), Štůla, Brož, Drahorád – D. Skopový (80. Lattisch), Gavrylovskyy (89. Florián), Pecháček, Patrovský (89. Nedbalý), M. Skopový – F. Prokop.

Hvězda šokovala Újezd

Před utkáním Újezdu, který držel v béčkové skupině třetí místo, s poslední Hvězdou byly karty jasně rozdány. Jenže favorit v Chebu tvrdě narazil a odvezl si druhou podzimní prohru.

„Do zápasu jsme šli s cílem hrát aktivně,což se nám vcelku dařilo,“ prozradil asistent chebské Hvězdy Jakub Klepáček, s jakou taktikou do duelu z pozice outsidera nastupovali. I přesto se radovali z úvodní branky hosté, za které skóroval ve 27. minutě Patrik Tomaides.

„V prvním poločase jsme soupeře pustili do pár šancí, které plynuly z naší nedůslednosti. První gól jsme dostali z doražené penalty,“ připomněl Klepáček.

Do konce prvního poločasu však bylo srovnáno, když se úspěšnou střelou prezentoval chebský kapitán Jiří Hucl.

„Ke konci prvního poločasu jsme si vytvořili pár příležitostí, kdy po jedné z nich jsme vyrovnali,“ chválil si gólovou odpověď Klepáček.

Po změně stran pak Hvězda soupeře dokonale zaskočila, když mu přidala další dvě branky. V 88. minutě poslal Cheb do vedení Dominik Kubinec a v 93. minutě zpečetil překvapivou, ale zaslouženou výhru Hvězdy z přímého kopu střídající Lukáš Komberec.

„Druhý poločas byl vyrovnaný, ale nutno říci, že jsme přežili dvě velké šance hostí. Ke konci zápasu byla vidět naše touha po vítězství, kterou jsme korunovali dvěma góly v závěru zápasu. Kluci odmakali zápas až do konce, což se nám vyplatilo, a děkuji jim za to,“ dodal závěrem chebský asistent k druhé podzimní výhře chebského celku.

FK Hvězda Cheb – SK Újezd Praha 3:1 (1:1). Branky: 40. Hucl Jiří, 88. Kubinec Dominik, 93. Komberec Lukáš – 27. Tomaides Patrik. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 6:1. Diváci: 62. Hvězda Cheb: Mácha – Janda (41. L. Kompit), Kraus, Hucl, Plíhal – Anděl, Hrotek (68. Komberec), Netrval (94. Bílek), Eisenreich, M. Beneš (94. F. Kompit) – Kubinec.

Parádní obrat Olympie znamenal tříbodovou radost

Na cennou výhru dosáhla v béčkové skupině Březová. Ta předvedla po obrátce stran parádní obrat, který jí vynesl vítězství 4:1.

„První poločas z naší strany nebyl dobrý. Měli jsme špatný pohyb. Soupeř vyhrál každý souboj. Byli nebezpeční ze standardních situací. Zaslouženě vyhráli první poločas,“ narážel březovský trenér Petr Schneider na jednobrankové manko po prvním dějství, když za domácí skóroval ve 33. minutě Vojtěch Kostka.

To ve druhém poločase to byla jiná Březová, byla plná pohybu, aktivnější, vytvořila si šance a ty dokázala proměnit. V 58. minutě srovnal ukazatel skóre Peter Peterka a o čtyři minuty později poslal Olympii do vedení Kryštof Kýček.

Parádní desetiminutovku pak přetavil v třetí branku Pavel Veselý a vše zpečetil v 90. minutě v podobě čtvrtého zásahu střídající Roman Body.

„V kabině jsme si v klidu řekli, co chceme změnit, a odehráli jsme úplně jiný poločas. Soupeře jsme zatlačili, vstřelili čtyři branky a ještě nějaké nedotáhli. Za druhý poločas zaslouží celý tým maximální pochvalu,“ chválil si Schneider druhou výhru v řadě za sebou.

FK Meteor Praha VIII – FK Olympie Březová 1:4 (1:0). Branky: 33. Kostka Vojtěch – 58. Peterka Petr, 62. Kýček Kryštof, 69. Veselý Pavel, 90. Body Roman. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:1. Diváci: 96. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Nimrichter (46. Číž), Neudert, Kýček – P. Peterka (73. Dubnický), Kursa, Rusňák (53. Kravar), Kovář (86. Body) – Veselý, D. Martinec.