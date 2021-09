„Musíme urvat ve venkovních zápasech nějaký bod a hlavně doma musíme naplno bodovat,“ přeje si Dolejš a závěrem dodává: „Pokud bychom dosáhli v pěti utkáních aspoň na osm bodů, bylo by to dobré.“

„Tlak i šance Rokycan jsme ustáli, to bylo hodně důležité,“ vypočítává zkušený kormidelník na lavičce Mariánských Lázní.

„Do té doby jsme hráli dobře,“ upozorňuje Dolejš. Jenže poté překvapivě převzaly otěže utkání do svých rukou Rokycany. „Soupeř nás posléze zatlačil, i přesto, že jsme hráli dobře v obraně, tak si vytvořil šance, ale nedokázal je využít,“ podotkl k průběhu druhého poločasu.

„Chtěli jsme čtyři body, máme jich šest,“ smál se spokojeně trenér Viktorie. A nebylo divu. Pro jeho tým to byl důležitý bodový zisk. „V prvním poločase jsme hráli vysoko, napadali soupeře a nenechali ho hrát,“ chválil si úspěšnou taktiku svého týmu Dolejš.

