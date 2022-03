„Vstup do podzimní části soutěže nám vyšel a podařilo se nám postupně uhrát potřebné body, ale v některých zápasech byla škoda, že jsme nebyli více koncentrovaní na závěr zápasu, jelikož nám v posledních minutách uteklo několik potřebných bodů, které by nám daly více klidu do jarní části,“ vracel se zpět k první části divizní soutěže březovský trenér Petr Peterka.

FOTO/VIDEO: Březová urvala na úvod cenný bod, v azylu uhrála remízu s Kladnem

A ví, o čem mluví, Březová sice skončila po podzimu na sedmé příčce, ale tabulka je vyrovnaná jak směrem nahoru, tak i dolů. „Přesně tak, tabulka je velice vyrovnaná a bude velice důležité v každém zápase zabojovat o potřebné body,“ poukazuje trenér Březové. Do přípravy naskočili hráči Březové začátkem ledna a i tentokrát nepatřila do kategorie pohodových.

„Příprava byla zaměřena v první části na kondici, ve druhé části jsme se pak zaměřili na herní projev jak v obranné fázi ,tak v přechodu do útočné fáze,“ prozradil Peterka, na co se jeho tým během fotbalové přestávky zaměřil. Do přípravy tradičně začlenil březovský kouč i přípravné zápasy, ale ne vždy dopadly podle jeho představ.

OBRAZEM: Hvězda na závěr přípravy uspěla v derby, vyhrály i Mariánské Lázně

„Bohužel výsledkově nám přípravné zápasy nevyšly,“ narážel na nepovedené zápasy své družiny. „Ukázaly nám spoustu chyb, jak týmových, tak osobních, na kterých je potřeba pracovat,“ upozornil kouč. Během přestávky doznal kádr březovské Olympie pouze kosmetických změn, když do týmu se přestěhoval ze Sokolova Dan Kovář a po zranění se navrátil zpět Libor Tafat.

„Kovář by měl svou zkušeností přinést do týmu více klidu v rozehrávce a být jedním z hráčů při tvoření hry . Návrat Libora Tafata je dobrá zpráva a v přípravě se snažil dohonit to, co mu po delší pauze chybělo, svou zkušeností by měl posílit tým v útočné fázi,“ vypočítával Peterka.

V jarní části bude usilovat Olympie o udržení v soutěži, to bude hlavní cíl. „Cíl je jasný, uhájit soutěž pro další rok a snažit se sbírat bod po bodu pro co nejlepší umístění,“ podotkl k cílům Peterka.

FK OLYMPIE BŘEZOVÁ

Brankáři: Martinec Tomáš (93), Kasl Jan (97). Obránci: Peterka David (94), Nimrichter Daniel (99), Šaloun Jiří (91), Neumann Pavel (88). Záložníci: Peterka Petr (94), Slabyhoudek Michal (95), Kravar Matěj (95), Kursa David (99),Body Roman (99), Rusňák František (93), Filipec Lukáš (94), Hašek Dominik (97), Poupě Jiří ( 02) Kovář Daniel (96). Útočníci: David Vaněček (93),Tafat Libor (86),Veselý Pavel (98).

Přišli: Daniel Kovář (FK Baník Sokolov).

Odešli: Daniel Tesař (návrat do Baníku Sokolov) Daniel Deme (pracovní důvody), David Zrebňák (FC Chomutov).

Trenér: Petr Peterka. Asistent trenéra: David Vaněček. Vedoucí mužstva: Alexej Kovačik. Zdravotník: Radek Dvořák. Masér: Miroslav Peterka.