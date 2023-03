/FOTBAL/ Až mohutný bodový závěr notně vylepšil vystoupení chebské Hvězdy ve Fortuna divizi B, ve které nakonec urvala dvanáctou příčku. To už na lavičce Hvězdy úřadoval trenér Jan Beneš se svým parťákem Jakubem Klepáčkem, který v závěru první části soutěže vystřídali na lavičce Hvězdy Miroslava Šebestu.

FK Hvězda Cheb. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Z mého pohledu hodnotím závěr podzimu vcelku pozitivně, získali jsme nějaké body, kluci si začali věřit a nijak výsledkově jsme nepropadli,“ narážel Jan Beneš na parádní závěr první poloviny soutěže, po kterém se jeho výběr vyšplhal se čtrnácti body ze sestupového pásma.

„Jestli to bylo i mým přičiněním se ukáže až v následujících měsících,“ krotil podzimní euforii chebský trenér. Sám ale ví, že je to teprve poločas, k tomu také přizpůsobil zimní přípravu. „Příprava nám ukázala jakým směrem se máme ubírat a co jsou schopni hráči zvládnout. Určitě je pozitivní, že se nám začalo dařit přenášet věci z tréninků do zápasu,“ našel Beneš pozitivum na neoblíbeném zimním drilu.

Kdo během přestávky čekal velké posilování kádru před startem jarní části, musel být zklamán. Hvězda totiž zaznamenala pouze kosmetických změn. „Ano, je to tak, tým doznal pouze kosmetických změn a tím to také končí. Pro klub je prioritou postupné začleňování odchovanců,“ připomněl vizi chebského klubu, který chce spoléhat v budoucnu vesměs na své hráče.

Do jarní části bude naskakovat Hvězda se čtyřbodovým respektive tříbodovým náskokem před týmy, které budou bojovat o záchranu v soutěži. Nic jistého však nemá ani Hvězda, která bude během jarní části taktéž usilovat o udržení divizní příslušnosti.

„Pro nás bude náročná celá jarní část divize,“ dobře ví chebský kouč. „Je jedno s jakým týmem se potkáme v jakém kole, pro nás bude důležité bodovat hlavně doma a potom co nejvíce s týmy, které se pohybují v tabulce kolem nás,“ nastínil Beneš, co bude ve druhé polovině divizní soutěže rozhodovat. „Samozřejmě z venkovních utkání budeme také chtít nějaké body přivézt,“ přeje si navýšit bodové konto ze hřišť soupeřů. Cíl má tedy Hvězda daný, tím bude záchrana. „Naším společným cílem je záchrana, pro kterou chceme udělat všichni, co je v našich silách,“ slibuje Beneš, že se svým týmem o záchranu poperou.

A prozatím Hvězda svůj cíl naplňuje, když dokázala obrat o všechny body Kosmonosy, které porazila 3:2, a poté uspěla i na půdě lídra tabulky České Lípy, kde slavila výhru 1:0.

FK Hvězda Cheb

Brankáři: Mácha Dalibor (90), Mašek Dominik (04). Obránci: Hucl Jiří (89), Netrval Jakub (95), Janda Vítězslav (97), Znak Petr (01), Kompit Filip (03), Plíhal Lukáš (01), Kraus Václav (03). Záložníci: Eisenreich Jindřich (92), Kompit Luboš (99), Bauer Tomáš (81), Hrotek Josef (01), Beneš Martin (03), Sláma Zdeněk (82), Raffa Jakub (04), Bílek Petr (02). Útočníci: Komberec Lukáš (87), Kubinec Dominik (97), Anděl Jakub (95), Lokinga Lukáš (04).

Odešel: Repčik Michal ( přerušení činnosti).

Trenér: Jan Beneš. Asistent trenéra: Klepáček Jakub. Sportovní ředitel: Václav Sýkora. Vedoucí týmu: Vladislav Remža. Zdravotník: Jaroslav Nožička.