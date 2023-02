S tím však přišel na program velký výkonnostní skok. A nebylo divu. Svatava totiž čeří krajskou I. B třídu, zatímco Hvězda bouchá již několik sezon divizi. „Zpočátku to bylo opravdu hodně znát,“ přiznává Kováč, že rozdíly mezi soutěžemi jsou velké. „Je to o hodně rychlejší a náročnější fotbal,“ srovnával obě soutěže. A to se týká nejen kvality soutěží, ale i zápasů či tréninků. „Určitě je to náročné jak na fyzičku, tak na jiné dovednosti,“ je si vědom Kováč.

Svatavský mladíček však naskočil do přípravy Hvězdy, kde je prozatím na zkoušce, po hlavě, i když to někdy hodně bolí. „Tréninky jsou doopravdy náročné, i přesto se na každém z nich snažím odevzdat maximum. Na druhou stranu mě na nich baví jejich odlišnost a obtížnost,“ chválil si svatavský šikula.

Ten má v trikotu Hvězdy za sebou nejen několik tréninků, ale také přípravných zápasů. „Ze zápasů, do kterých jsem nastoupil, si odnáším hlavně cenné zkušenosti, které bych jen tak někde nezískal,“ upozorňoval talentovaný záložník.

„Pochopil jsem, že mám na vše méně času, protože jsou u mě hned protihráči, kteří mohou každou chybu okamžitě potrestat,“ vysvětloval. „Jsem rád, že mi trenér dává hodně času na hřišti, a já se snažím na place nechat vše, co umím, i když se to někdy nepovede,“ pochvaloval si herní vytíženost, kterou od koučů chebské Hvězdy dostává.

Před sebou má tak kudrnatý mladíček pořádnou motivaci, čímž divizní angažmá bezesporu je. „Motivací to pro mě určitě je,“ poukazoval. „Snažím se makat na trénincích i mimo ně a na hřišti se pokouším odevzdávat stoprocentní výkon. Zároveň se snažím ukázat, že fotbal umím a že se nebojím hrát,“ má jasno.

Svatavský záložník Jan Kováč (č. 18) je na zkoušce v chebské Hvězdě, kde usiluje o divizní angažmá.Zdroj: Daniel Seifert

Pokud by však nakonec na zkoušce neuspěl a z divizního angažmá by sešlo, i s tím počítá. „Samozřejmě je tu varianta, že se to nepovede, ale i tak budu spokojený a vděčný za veškerou příležitost, co jsem dostal, a do jarní části I. B třídy bych si odnesl nespočet zkušeností,“ říká k možnosti, že se po zimní přípravě navrátí zpět do Svatavy. A právě chebská fotbalová stáž svatavského mladíčka řádně nabudila.

„Chtěl bych se i nadále zlepšovat, makat na sobě ještě víc na trénincích i mimo a zároveň to předvést na hřišti,“ připomněl své cíle, za kterými si tvrdě půjde, ať to bude v chebském, či svatavském klubu. Sám ale ví, že bez podpory rodiny by to šlo těžce, navíc když pochází z fotbalového klanu. „Jsem moc rád, že mě rodiče hodně podporují, proto si přeji, aby na mě mohli být pyšní,“ dodal závěrem Kováč.