Na závěr sezony se Březováci představí na půdě předposlední Dobříše, když v této bitvě budou tvrdit roli favorita vzhledem k postavení v tabulce, kde jim patří 11. příčka. Ve vyrovnané tabulce však Březováci v případě zaváhání týmů před nimi mohou pomýšlet na posun až na devátou příčku. Loučení Olympie s jarní částí bude zahájeno v Dobříši v sobotu 18. června od 10.30 hodin. Naopak smutné loučení čeká Ostrov, který se vydá již v pátek 17. června do Chomutova, kde se mu postaví do cesty tamní FC, a to od 18.00 hodin.

Ostrováci byli po předposledním kole béčkové skupiny odsouzeni k sestupu do krajského přeboru, i přesto stále žije šance na udržení v soutěži, a to administrativní cestou, kdy bude záležet na tom, jestli všichni vítězové jednotlivých krajských přeborů kývnou na divizní soutěž. S klidem se může rozloučit se soutěží, přesněji Fortuna divizí A, mariánskolázeňská Viktoria, která bude hostit v sobotu 18. června od 10.15 hodin sedmý tým tabulky Lom.

Viktoriáni si tak mohou před svými fanoušky užít závěr jarní části, který jim přinesl jistotu startu v áčkové skupině i pro příští ročník.

To druhý zástupce v áčkové skupině, Hvězda Cheb, se bude prát o setrvání v soutěži do posledního kola, když fotbalový los ji nasměroval na půdu souseda v tabulce Hořovic, kde se představí hráči z Chebska v sobotu 18. června od 17.00 hodin.

A půjde o hodně, nejen o definitivní záchranu, ale také posun v tabulce směrem nahoru. Oba týmy od sebe dělí pouhý bod, takže Hvězdě prakticky stačí k záchraně v soutěži nerozhodný výsledek, ale určitě bude chtít uspět a rozloučit se se sezonou vítězstvím. Tím by chebský výběr udělal parádní tečku za famózní jarní částí, ve které odepisovaný tým ukázal svou fotbalovou sílu a prokousal se k záchraně.