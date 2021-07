Osmačtyřicetiletý kouč, který má za sebou bohatou fotbalovou kariéru, kdy oblékal dres Teplic, Chomutova či Kadaně, naposledy působil v roli trenéra právě v Kadani, která hraje krajský přebor Ústeckého kraje.

„Oslovil mě s nabídkou pan Bursík a dali jsme si několik dnů na rozmyšlenou, ale já si to ještě o nějaký den prodloužil, nebylo to pro mě lehké rozhodnutí,“ přiznává Hefner, že přesun do Ostrova se nerodil vůbec lehce.

Nakonec vše dobře dopadlo a Hefner, který je držitelem trenérské licence A, povede v novém ročníku Fortuna divize B ostrovskou jedenáctku. „Myslím si, že to dopadlo pro obě strany férově, jak pro Kadaň, tak i Ostrov, za což jsem moc rád,“ kvituje Hefner.

Jindřich Hefner, trenér FK Ostrov.Zdroj: Daniel Seifert

Divizní soutěž pro něj je velkým lákadlem. „Zvítězilo asi to, že nevím, do čeho jdu,“ říká s nadsázkou a úsměvem zkušený trenér. „Všeobecný přehled mám,“ naráží Hefner na Ostrov, který i přes působení v Kadani sledoval. „Navíc v létě či zimě jsme s Ostrovem pravidelně hráli přípravu, takže nějaký obrázek jsem si udělal,“ říká kouč. „Vyšší soutěž bude pro mě něco nového, ale věřím, že se nám bude dařit,“ přeje si.

Důležitá pro nového trenéra pak bude i kabina, ta totiž prakticky rozhoduje o tom, jak se týmu bude dařit. „Já jsem týmový hráč, a proto bude důležitá i kabina, věřím, že si s hráči budeme rozumět,“ poukazuje Hefner, který vyznává útočný fotbal. „Co se týče přípravy, tak se zaměříme na kondici a posléze na herní stránku a připojíme k tomu i přípravná utkání,“ dodává k letnímu drilu ostrovský kormidelník, kterému budou krýt záda v novém ročníku divizní soutěže asistenti Jan Micanka a Michal Süttö.

První přípravné utkání odehrají hráči Ostrova ve středu 14. července v 18.00 hodin, kdy se střetnou v Drmoulu s Mariánskými Lázněmi.