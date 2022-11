Mariánskolázeňská Viktoria to má v podzimní části ve Fortuna divizi A jako na houpačce. To potvrdil i trenér Viktorie Aleš Zach. „Jako den a noc, dnes svítilo slunce, takto by se dalo popsat,co na podzim předvádíme,“ narážel kouč Mariánských Lázní na nevyrovnané výkony svého týmu.