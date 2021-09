Fortuna divize, 9. kolo: Hvězda Cheb – Klatovy (SO, 16.00).

Překvapit favorita budou chtít na svém stadionu o víkendu hráči Hvězdy Cheb. Cheb, kterému patří v tabulce třináctá pozice, by rád přidal do své sbírky body i v souboji s Klatovy, které si drží v divizní áčkové skupině druhou příčku.

Fortuna divize, 9. kolo: Ostrov – Česká Lípa (SO, 15.30).

Fortuna divize, 9. kolo: Hořovice – Viktoria Mariánské Lázně (SO, 10.30).

Role favorita bývá velmi ošidná. Vědí to i v Mariánských Lázních, o víkendu se viktoriáni představí na půdě posledního Hořovicka. Právě pro hráče Viktorie to bude hodně důležité utkání, ve kterém mohou jen získat. „Musíme bodovat s týmy okolo nás,“ řekl před utkáním trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

Fortuna divize, 9. kolo: Štětí – Březová (SO, 10.15).

OLYMPIE ZAMÍŘÍ DO ŠTĚTÍ

