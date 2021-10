„Asi jsme nasadili úspěšnou taktiku,“ pověděl po cenném skalpu soupeře trenér Ostrova Michal Süttö, pod jehož vedením, a také Lukáše Jankovského, dosáhl Ostrov na premiérové body.

„Hráči plnili to, co jsme si řekli, že budeme hrát ze zajištěné obrany a posouvat se v bloku a využívat rychlých protiútoků,“ chválil si svědomité plnění taktických pokynů svých svěřenců.

„Co se týče utkání, tak jsme přežili úvodních patnáct minut, kdy domácí hráli velmi dobře a byli na balonu. My jsme však využili jeden rychlý brejk, který proměnil Kuba Dušek,“ připomíná ostrovskou radost, která byla na programu na stadionu v Souši ve 28. minutě.

„Soupeř nás sice přehrával, ale my jsme naším blokem eliminovali jeho akce po stranách, což bylo hodně důležité,“ poukazuje Süttö. Do druhého poločasu Most-Souš vstoupil s cílem nejméně vyrovnat. „Opět jsme nezvládli prvních patnáct minut, které jsme odehráli špatně, když jsme se nedokázali dostat na balon,“ připomíná Süttö, že i po změně stran byli domácí lepším týmem.

„Posléze se hra trochu vyrovnala a my dokázali dovést zápas do vítězného konce. Chtěl bych pochválit celý tým, a to jak hráče, tak i střídající, že odehráli zápas jako tým a všichni podali výkon na sto deset procent, když velmi dobře plnili to, co jsme si řekli,“ chválil výkon svých svěřenců Süttö.

Další pořádná šichta pak čeká Ostrov tento víkend, kdy přivítá v duelu podzimu na svém stadionu poslední Tatran Rakovník. „Tentokrát nás čeká jiná situace, bude na nás, abychom hráli. Pokud však zopakujeme týmový výkon ze Souše, tak věřím, že uspějeme,“ věří svému týmu ostrovský trenér.

FK Baník Most – Souš – FK Ostrov 0:1 (0:1). Branka: 28. Dušek Jakub. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 1:0. Diváci: 163.

Ostrov: Vaněček – Janda, Sýkora, Toth, Dušek – Vrba (85. Lešťan), Hackl, Kobera (72. Jaffan), Machek, Matoušek – Hron (92. Horváth).