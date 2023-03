/FOTBAL/ Ani zlepšený výkon fotbalistům březovské Olympie první jarní body nepřinesl. Ve druhém duelu druhé části Fortuna divize B nestačili ve fotbalovém azylu v Sokolově na druhý tým tabulky Újezd, kterému podlehli 1:3.

Březová nestačila na Újezd, prohrála 1:3. | Video: Daniel Seifert

„Převládá v nás obrovské zklamání,“ řekl po utkání březovský trenér Petr Schneider. A věděl, o čem mluví. Jeho tým dostal od pražského výběru tvrdou lekci z produktivity. „Celý týden si říkáme, co nás čeká. V čem je soupeř nebezpečný a stejně z těchto situací dostaneme dvě branky,“ narážel Schneider především na standardní situace, na které své svěřence upozorňoval.

Zdroj: Daniel Seifert

Marně. Újezd totiž zužitkoval svou výškovou převahu, když se prakticky v prvním poločase dvakrát dostal do šestnáctky Olympie, dvakrát z toho byla branka. První obstaral ve 24. minutě po standardní situaci Filip Simaichl, druhou pak přidal o šest minut později, přesněji ve 30. minutě, Jan Špaček. Jiskru naděje pak vykřesal Olympii parádní kontaktní trefou ve 38. minutě Pavel Veselý.

Závěr prvního poločasu však opět patřil hostům, kteří však již na třetí branku nedosáhli. „Věděli jsme, že pokud dostaneme první branku, tak Újezd velmi dobře brání a bude pro nás velmi těžké utkání otáčet,“ zklamaně povídal Schneider. A to se po obrátce stran potvrdilo.

I když šla Březová ve druhém poločase za vyrovnáním, opět propadla ve své šestnáctce. Když definitivní ránu ji uštědřil v 56. minutě Patrik Tomaides. Fotbalisté Olympie se poté snažili, bojovali, ale na zkušeného soupeře, to prostě nestačilo. „Klukům nejde upřít snaha, ale pokud budeme dostávat z každé návštěvy soupeře v našem vápně branku, tak nemůžeme myslet na body,“ upozorňoval Schneider, na to, co zápas rozhodlo.

FK Olympie Březová – SK Újezd Praha 1:3 (1:2). Branky: 38. Veselý Pavel – 24. Simaichl Filip, 30. Špaček Jan, 56. Tomaides Patrik. Rozhodčí: Pálek. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Březová: Richter – D. Peterka (83. Nimrichter), Číž, Neudert, Kýček – P. Peterka (61. Poupě), Kursa, Rusňák (61. Dubnický), Veselý – Vokáč, Martinec.