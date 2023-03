/FOTBAL/ Třetí jarní vystoupení čeká v divizní soutěži zástupce z našeho kraje. Březovou a Mariánské Lázně shodně čekají poslední týmy jednotlivých skupin, v podání Vilémova a Horní Břízy. To chebské Hvězdě se postaví podstatně těžší soupeř, šestý celek béčkové skupiny Chomutov.

VIKTORIA MÁ PŘED SEBOU DUEL PRAVDY

Důležité utkání odehrají v sobotu 18. března od 15.00 hodin ve Fortuna divizi A fotbalisté Mariánských Lázní, když se představí na půdě poslední Horní Břízy.

„Čeká nás jedno z velmi důležitých utkání, vzhledem k tomu, jak se domácí zatím na jaře prezentují, tak nás čeká velmi těžký a zarputilý soupeř,“ připomněl trenér Viktorie Aleš Zach, že jeho tým nedostane v Plzeňském kraji nic zadarmo.

Právě pro Zacha, půjde o návrat do známého prostředí, když se právě během letní přestávky přesunul z Horní Břízy do lázeňského města. „Určitě půjde o srdcovku, ale my budeme chtít v utkání uspět, stejně jako tomu bylo na podzim,“ přeje si Zach navázat na podzimní výhru 5:0.

S jiným cílem, než vyhrát, ani nemohou hráči Viktorie do zápasu vstupovat, vzhledem k vyrovnané tabulce.

„Cokoli jiného než tři body, udělá už naší situaci hodně, hodně složitou. Nebudu tady používat nějaká klišé, nebo velkohubá prohlášení, musíme podat disciplinovaný, zodpovědný výkon a získat tři body,“ je si vědom Zach důležitosti utkání.

BŘEZOVÁ CHCE USPĚT VE VILÉMOVĚ

I přes nepovedený vstup do jarní části Fortuna divizi B, budou fotbalisté Březové plnit o víkendu, přesněji v sobotu 18. března, od 15.00 hodin na půdě posledního Vilémova, tvrdit roli favorita.

„Čeká nás těžké utkání na travnaté ploše proti velmi snaživému a nepříjemnému soupeři,“ upozorňoval trenér Březové Petr Schneider.

„Po dvou těžkých utkání, která se nám úplně nepovedla je potřeba zabrat a nemůžeme si dovolit nic podcenit,“ varuje Schneider před případným podceněným soupeře, což by se Olympii mohlo vymstít. Pokud Březová pomýšlí na postup v tabulce směrem nahoru, tak musí nutně urvat tři body.

„Pravděpodobně nějaké změny v sestavě budou, a to především z pracovních důvodů. Uvidíme v jaké pojedeme sestavě, ale každopádně chceme vyhrát,“ přeje si závěrem tříbodový návrat do Březové Schneider.

HVĚZDU PROVĚŘÍ SILNÝ CHOMUTOV

Další náročný zápas mají před sebou fotbalisté Hvězdy Cheb. Ti netradičně v sobotu 18. března od 14.00 hodin, vyzvou před svými fanoušky ve Fortuna divizi B silný Chomutov. „Myslím si že v jarní části sezóny bude většina zápasů náročná, ale už si na to začínáme zvykat,“ říká s úsměvem chebský trenér Jan Beneš.

Sám, ale ví, že tentokrát to bude pořádná fotbalová fuška. „O soupeři něco málo víme, ale my se chceme soustředit na svůj vlastní výkon. K bodovému zisku nás může nasměrovat zodpovědný výkon celého týmu, přeje si Beneš navázat na dvě jarní kola, ve kterých jeho tým dosáhl na šestibodový zisk.

„Každý zápas začíná 0:0, a my se jdeme na hřiště porvat, o co nejlepší výsledek, který by nás posunul zase blíž k našemu cíli,“ narážel závěrem chebský kouč na cíl Hvězdy, kterým je udržení divizní soutěže.

