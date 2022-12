Václave, během letní přestávky jste se navrátil zpět na místo činu, tedy do Březové, co vás k tomu vedlo?

Po skončení na Baníku kvůli rodinným a pracovním důvodům jsem měl nějaké nabídky ze zahraničí, ale i našeho kraje. Já moc děkuji panu Peterkovi, že mě oslovil a vyšel mi vstříc, co se týká tréninku, rodiny a práce. Kdo mě zná, ví, že pokud nejsem do počtu v týmu, mám co nabídnout a vždy bych hrál nejvyšší soutěž, co jde (úsměv).

V podzimní části Olympie dosáhla na čtyřiadvacet bodů a přezimuje na sedmé příčce, panujete tedy spokojenost?

V týmu a u trenéra asi ano, ale já mám smíšené pocity.

Hradiště bralo první body, Termiti rozprášili Fialky

Během první poloviny soutěže jste víceméně profitovali z domácího prostředí, když na hřištích soupeřů to bylo, co se týče bodového zisku, jedno velké trápení…

Sám to nechápu, jelikož jsme měli naše hřiště v katastrofálním stavu a kvalitu týmu, abychom hráli fotbal po zemi, a i přesto sbírali body. Asi se potvrdilo pravidlo v jednoduchosti je síla, jelikož venku jsme hráli fotbal, a přesto prohrávali.

Sice jste během první poloviny soutěže vstřelili třiadvacet branek, ale stejný počet branek také obdrželi, určitě jako pilíř zadních řad nemůžete být s touto bilancí spokojený?

Z pozice stopera a kapitána, tedy hráče, který to má řídit, mě to přímo s..e. Hodně branek jsme dostali po standardních situacích, ve kterých jsme se chovali alibisticky. A navíc dva výprasky venku 0:5, to se týmu, jako je Březová, prostě nesmí stávat. Já jsem však za to bohužel z velké míry zodpovědný.

V první části divizní soutěže jste se zařadil mezi nejvytíženější hráče, když jste chyběl na hrací ploše pouze v jednom utkání z celkových patnácti…

Ano, je to tak. Chyběl jsem jeden zápas, jelikož jsem byl u porodu své dcerky Natálky, a to jde i u fanatika, jako jsem já, vše stranou, jelikož rodina je na prvním místě. Jinak všichni vědí, že už jsem ve věku, že pokud budou mít dost bodů, klidně si sednu na střídačku a nechám hrát mladé kluky, ať se vyhrají, a půjdu klidně béčko. Nevidím v tom žádný problém, protože jsme jeden tým.

Tréninky mi přijdou těžší než v Česku, míní záložník Auerbachu Čermuš

Můžete vypíchnout z vašeho pohledu nejlepší zápas podzimu a který se vám naopak vůbec nepovedl?

Nejlepší zápas jsme jednoznačně odehráli na Meteoru Praha, kde jsme sice padali po poločase 0:1, ale nakonec urvali výhru 4:1. Opomenout nechci ani výkon, který jsme předvedli v bitvě s Českou Lípou, kdy tento duel snesl parametry ČFL a nakonec skončil po výsledku 0:0 dělbou bodů. Naopak katastrofální výkon jsme si schovali na poslední zápas podzimu ve Štětí, kde to byla z naší strany po porážce 0:5 jedna velká ostuda, když už jsme měli hlavy na rozlučce.

Určitě jste přivítal vytouženou pauzu, jak ji využíváte?

Jsem co nejvíce s rodinou. Jelikož miluji více než velký fotbal futsal, tak mi teď začalo oblíbené období, což zahrnuje nejen krajský přebor, ale také futsalové turnaje.

Pak už bude následovat zimní příprava, která není příliš u hráčů oblíbená, jak ji vnímáte vy?

Je pravda, že jsem ji dříve nesnášel, ale postupem času jsem si již zvykl. Hlavně běhání, to byl vždycky boj, ale vím, že z toho pak žiji celý rok, takže je to potřeba.

Jaro však bude slibovat vzhledem k vyrovnanosti tabulky velmi zajímavé bitvy, vy navíc ztrácíte na třetí místo tři, na druhé pak šest bodů. Pomýšlíte tedy na medailové posty, nebo se spokojíte s klidným středem tabulky?

Nesnáším slovo klidný střed! Buď ať se hraje o udržení nebo postup, ať to má pořádné grády, to se pak projeví ten správný fotbalový orgasmus, takže já chci vyhrát vše, co půjde.

ANKETA: Hlasujte pro svého favorita. Takové branky padaly během podzimu

Blíží se Vánoce, nelze tedy opomenout otázku, jestli rád dostáváte dárky, nebo je raději dáváte?

Já mám nejraději na Vánoce pohádky, řízek a salát, takže žádné dárky nepotřebuji. Nejšťastnější jsem, když vidím radost synka Vojtíka, jak si všechno rozbaluje a prožívá to, to je pro mě nejhezčí dárek, který mohu dostat.

A jak jste na tom s přípravami, zapojujete se do úklidu, pečení cukroví, shánění dárků, nebo vše necháváte na manželce?

Tohle jde spíše za ženou. Já jsem masový, ona je na sladké a úklid. Samozřejmě že doma pomáhám, je rovnoprávnost, ale znáte to, co udělám, tak je to nakonec stejně špatně (smích).

Výhra s Duklou nám pomohla jak v tabulce, tak hlavně mentálně, míní Hrabačka

Můžete prozradit, jestli máte nějaký vysněný dárek?

Aby naše děti byly spokojené a všichni moji blízcí byli zdraví, to je pro mě nejdůležitější, jelikož já nic víc nepotřebuji.

Co byste na závěr popřál svým spoluhráčům či fanouškům?

Spoluhráčům a fanouškům bych prvně vzkázal, že jim děkuji za podzimní část. Dále pak, že se uvidíme na hřišti nebo v hledišti, protože fotbal není jen sport nebo koníček, ale poslání.