„My jsme prakticky stále ve fotbalovém módu,“ upozorňuje trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš. „Po předčasném ukončení soutěží jsme i nadále trénovali a odehráli několik přípravných zápasů a poté přešli do udržovacího módu,“ připomíná Dolejš. Oficiálně pak vikto-riáni zahájili přípravu na nový ročník Fortuna divize A, ve které se představí v úterý 29. července.

„Trénujeme třikrát v týdnu, když tři úterý jsou rezervována pro bratry Sajlerovy, kteří s hráči absolvují kondiční, kompenzační či rychlostní tréninky, a víkendy vyplníme přípravnými zápasy,“ přiblížil náplň přípravy mariánskolázeňský trenér. Právě letní galeje však absolvuje jeho tým ve fotbalovém azylu v Drmoulu.

„Prozatím trénujeme v Drmoulu, čtrnáct dní před startem soutěží se zaměříme na taktické věci, ty už bychom ale měli pilovat na našem hřišti,“ vysvětluje Dolejš.

Viktorii čekají v rámci přípravy i zajímavé zápasy, ve kterých se střetne převážně s divizními účastníky, ať už je to Ostrov, Březová či Souš. „Jde o velmi kvalitní soupeře,“ uznává trenér Mariánských Lázní. Co se týče posil, tak i Mariánské Lázně mají některé v hledáčku. „Zatím je vše v jednání, co mohu prozradit, tak jde o mladé hráče, kteří mohou být velkým příslibem do dalších sezon,“ dodává Dolejš.